رئیس کل گمرک: مرزهای کشور باز است

رئیس کل گمرک ایران از باز بودن تمامی مرزهای کشور با کشورهای همسایه و افزایش سقف پذیرش کامیون‌های صادراتی در پی مذاکرات اخیر با رؤسای گمرکات ترکیه، جمهوری آذربایجان و ارمنستان

خبر داد.

به گزارش روابط عمومی گمرگ، «فرود عسگری» رئیس کل گمرک ایران با اشاره به آخرین وضعیت تردد کامیون‌ها در مرزهای کشور اظهار کرد: تمام مرزهای ایران با کشورهای همسایه باز است و در پی مذاکرات اخیر با رؤسای گمرکات ترکیه، جمهوری آذربایجان و ارمنستان، سقف پذیرش کامیون‌های صادراتی افزایش یافته است.

وی در مصاحبه با صدا و سیما افزود: در برخی مرزها این ظرفیت افزایش قابل توجهی داشته است. به‌عنوان نمونه، سقف پذیرش کامیون در مرز بازرگان از ۲۰۰ دستگاه در روز به ۴۰۰ دستگاه افزایش یافته است. وضعیت مرز جمهوری آذربایجان نیز بهتر شده است. در مرز ارمنستان هم سقف پذیرش کامیون از سوی کشور مقصد از ۲۰۰ دستگاه به ۳۰۰ دستگاه در روز افزایش یافته است.

عسگری با اشاره به وضعیت کامیون‌های ورودی به کشور گفت: در بخش واردات، مشکلی برای پذیرش کامیون‌ها وجود ندارد و هر تعداد کامیون که وارد کشور شود، امکان‌پذیرش آن وجود دارد.

رئیس کل گمرک ایران در ادامه درباره وضعیت صف کامیون‌ها در مرزها و بنادر گفت: صف انتظار کامیون‌ها در برخی گمرکات و بنادر هم‌اکنون بین ۱۰ تا ۱۵ روز است.

مشکلات مرز بازرگان رفع شده است

در همین رابطه دیروز «امیر روشن‌بخش قنبری» معاون سازمان توسعه تجارت ایران در نشستی خبری، حمل‌ونقل و لجستیک را یکی از مهم‌ترین مسائل فعلی تجارت کشور دانست و گفت: در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۵۵ میلیون تن کالا از کشور صادر و نزدیک به ۴۰ میلیون تن کالا وارد شد. بخش عمده این حجم از طریق آب‌های خلیج‌فارس و دریای عمان جابه‌جا شده است.

به گزارش ایسنا، وی افزود: دریای خزر نیز از نظر ظرفیت جابه‌جایی کالا با محدودیت‌هایی مواجه است و شرایط آب‌وهوایی و یخ‌زدگی برخی مناطق در ماه‌هایی از سال، تردد کشتی‌ها را دشوار می‌کند. با این حال، سازمان توسعه تجارت از آغاز بحران، رصد مستمر مرزها را در دستور کار قرار داد و هر هفته گزارشی از میزان ورود و خروج کالا، وضعیت پایانه‌ها و مشکلات موجود تهیه و بررسی کرد.

روشن‌بخش تصریح کرد: برای استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود، اقداماتی در مرزهای مختلف انجام شده و مشکلات مرز بازرگان نیز مورد پیگیری و رفع قرار گرفته است. هدف این است که هیچ‌یک از ظرفیت‌های حمل‌ونقل و مبادی تجاری کشور بلااستفاده نماند.

معاون سازمان توسعه تجارت با اشاره به اینکه سال گذشته صادرکنندگان کالا و خدمات، مسائل خود را با رئیس‌جمهوری در میان گذاشتند و بخش قابل‌توجهی از موضوعات مربوط به صادرکنندگان خدمات، با پیگیری مستقیم رئیس‌جمهوری و دستگاه‌های مسئول به مصوبه و اقدام اجرائی منجر شد، اظهار داشت: پیمان‌سپاری و رفع تعهدات ارزی همچنان از مهم‌ترین مسائل صادرکنندگان کالایی است. در این زمینه نیز تلاش شده با همکاری بانک مرکزی، سازوکارهایی مانند معامله مستقیم میان صادرکنندگان فراهم شود تا انتقال ارز با سهولت بیشتری انجام گیرد.