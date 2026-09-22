عملکرد 7 بانک و مؤسسه مالی در پرداخت وام نهضت ملی مسکن؛ صفر

هفت بانک و مؤسسه مالی، طی پنج سال اجرای قانون جهش تولید مسکن، عملکرد صفر در پرداخت وام نهضت ملی مسکن داشته‌اند!

به گزارش خبرگزاری تسنیم، بررسی آمار رسمی حاکی از آن است که در پنجمین سال اجرای قانون جهش تولید مسکن (نهضت ملی مسکن)، هفت بانک و مؤسسه مالی تاکنون حتی یک ریال تسهیلات پرداخت نکرده‌اند.

بر این اساس بانک‌های سرمایه، ایران‌زمین، توسعه تعاون، کشاورزی، گردشگری و پست‌بانک و همچنین مؤسسه اعتباری ملل، عملکرد صفر در پرداخت تسهیلات پروژه‌های حمایتی مسکن داشته‌اند.

تعداد واحدهای معرفی‌شده به بانک سرمایه 48 واحد، ایران‌زمین 51 واحد، توسعه تعاون دو واحد، کشاورزی 452 واحد، گردشگری 2635 واحد، مؤسسه اعتباری ملل 2 واحد و پست‌بانک نیز 6839 واحد بوده است.

هزینه ساخت

البته عدم پرداخت تسهیلات بانکی، یکی از دلائل کندی اجرای نهضت ملی مسکن است اما مشکل اصلی در برابر خانه‌دار شدن مردم، قیمت نجومی زمین است. این مسئله از مقایسه سخنان دو مسئول کاملاً آشکار می‌شود؛ هر چند مسئولان و کارشناسان دیگر بارها با اعداد و ارقام، از سهم بالای قیمت زمین در هزینه تمام شده خانه، سخن گفته‌اند.

حبیب‌الله طاهرخانی؛ مسکن و ساختمان معاون وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم درباره هزینه تمام‌شده ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن اظهار کرد: واحدهایی که در دوره قبلی تحویل دادیم؛ حدوداً متری 14 میلیون تومان هزینه داشت اما واحدهایی که در دوره بعد تحویل می‌دهیم؛ حدود متری 18 میلیون تومان تمام می‌شود. او ادامه داد: اگر پروژه‌ای در مراحل پایین پیشرفت باشد و طی چند دوره مشمول تعدیل (افزایش قیمت) شود؛ طبیعتاً رقم هزینه ساخت متفاوت خواهد بود و باید محاسبات دقیق هر پروژه از کارگزار مربوطه دریافت شود. هزینه ساخت نهضت ملی مسکن در حالی متری 14 تا 18 میلیون تومان اعلام می‌شود که در حال حاضر، به گفته کیانوش گودرزی؛ رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، «میانگین قیمت مسکن در تهران از متری ۱۰۰ میلیون تومان عبور کرده است.»

سهم بسیار بالای قیمت زمین

با توجه به اینکه هزینه ساخت آپارتمان معمولی در بخش خصوصی، گران‌تر از نهضت ملی مسکن نیست؛ کاملاً آشکار است که سهم قیمت زمین در بهای تمام شده آپارتمان‌ها بسیار بالاست. دلیل اصلی این امر، بستن حریم کلانشهرها و از طرفی، تراکم‌فروشی‌های دهه‌های 70 تا 90 در تهران و کلانشهرهای دیگر است؛ در واقع هر زمینی تراکم بیشتری دریافت می‌کرد؛ گرانتر می‌شد. این دو عامل، موجب جهش مصنوعی ارزش زمین‌های مسکونی در کلانشهرها، مخصوصاً تهران است. تهران هم پمپاژ‌کننده اصلی گرانی مسکن در کل کشور محسوب می‌شود. مشکل مسکن با اعطای زمین به مردم در همه شهرها و ساخت خانه‌های زمینی از سوی آنها، با هزینه ساخت کمتر از آنچه معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده، رفع می‌شود اما وزیر راه و شهرسازی الگوی کشورهای کوچک و فاقد زمین را جلوی مردم گذاشته است؛ مسکن استیجاری و مخالفت با مالکیت اقشار متوسط و ضعیف.