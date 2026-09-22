تخصیص 50 همت تسهیلات به بنگاههای آسیبدیده از جنگ
معاون برنامهریزی وزارت صمت از آغاز فرآیند اجرائی تخصیص 50 همت برای حمایت از بنگاههای آسیبدیده خبر داد و گفت: مسیر دیگری که برای حمایت از بنگاههای آسیبدیده دنبال میکنیم، استفاده از ظرفیت صندوقهای زیرمجموعه
وزارت صمت از جمله صندوق صنایع پیشرفته است.
سعید شجاعی، معاون برنامهریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: در شرایط جنگی، حمایت از بنگاههای آسیبدیده از چند مسیر در حال پیگیری است.
وی افزود: بر اساس مصوبه هیئت وزیران، یک خط اعتباری برای این موضوع در نظر گرفته شده که نیازمند تصویب هیئت عالی بانک مرکزی است و تخصیص آن را در حال پیگیری با بانک مرکزی هستیم.
شجاعی ادامه داد: مسیر دیگری که برای حمایت از بنگاههای آسیبدیده دنبال میکنیم، استفاده از ظرفیت صندوقهای زیرمجموعه وزارت صمت از جمله صندوق صنایع پیشرفته است.
معاون برنامهریزی وزارت صمت در حاشیه نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به تسنیم گفت: طبق مصوبه اخیر سران، در فاز نخست 50 همت برای این موضوع در نظر گرفته شده است و در حال حاضر در فاز صفر قرار داریم و فرآیند کارسازی و ارتباط با بانکها را آغاز کردهایم تا این منابع اجرائی شود.
وی با اشاره به حمایت از واحدهای متوسط و بزرگ تصریح کرد: در کنار این اقدامات، موضوع اوراق گواهی سپرده خاص نیز برای واحدهای متوسط و بزرگ در نظر گرفته شده است و میتوان با اولویت، واحدهای آسیبدیده را از این ظرفیت بهرهمند کرد.
شجاعی خاطرنشان کرد: البته اوراق گواهی سپرده خاص به دلیل نرخ بالای بهره، نمیتواند به معنای واقعی در قالب تسهیلات ویژه تلقی
شود، اما یکی از ابزارهای تأمین مالی بنگاهها محسوب میشود.
وی تأکید کرد: آنچه در حال حاضر مصوبه عملیاتی دارد، همان 50 همت منابعی است که از طریق سران به وزارت صمت ابلاغ شده و در فاز صفر نیز شش و نیم همت برای آغاز کار در اختیار قرار گرفته است.