سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری، در پی انتشار اخباری مبنی بر محدودیت‌های پروازی از ابتدای مهرماه،‌ اعلام کرد که پروازهای خارجی طبق روال سابق و برنامه انجام می‌شود.

مجید اخوان در گفت‌وگو با ایسنا، با تاکید بر تداوم پروازهای خارجی از ابتدای مهر ماه عنوان کرد: «تاکنون هیچ‌کدام از پروازهای خارجی ایرلاین‌های ایرانی لغو نشده و طبق برنامه در حال انجام است. هرگونه تغییر در برنامه‌های پروازی زودتر به مسافران اطلاع‌رسانی می‌شود. ضمن اینکه با توجه به محدودیت‌های پیش آمده اخیر، در حال رایزنی و برنامه‌ریزی برای تداوم پروازهای خارجی هستیم.»

همچنین شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «تاکنون هیچ ابلاغیه یا دستورالعمل رسمی از سوی سازمان‌های هواپیمایی کشوری ترکیه، جمهوری آذربایجان و عراق، مبنی بر توقف یا تعلیق پروازهای این شرکت به استانبول، باکو و نجف، به «هما» واصل نشده و هرگونه تغییر در مجوزها یا شرایط انجام پرواز به این مقاصد، در صورت اتخاذ تصمیم از سوی مراجع هوانوردی ذی‌صلاح، از طریق ابلاغ رسمی به شرکت اعلام می‌شود.»

این اظهارات در حالی است که در روزهای اخیر خبرهایی درخصوص محدودیت‌های پروازهای خارجی برای ایرلاین‌های ایرانی از ابتدای مهرماه منتشر شده است. بر اساس اعلام شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (ایران ایر)، وضعیت موجود و تا زمان دریافت هرگونه ابلاغ رسمی، برنامه پروازی «ایران ایر» در این مسیرها مطابق روال جاری پیگیری می‌شود و مسافران برای اطلاع از آخرین وضعیت پرواز خود می‌توانند به درگاه‌ها و کانال‌های رسمی اطلاع‌رسانی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران مراجعه کنند. طبق تاکید این شرکت، هرگونه تغییر در برنامه پروازی پس از دریافت ابلاغیه رسمی، از طریق مجاری رسمی اطلاع‌رسانی شرکت به اطلاع مسافران می‌رسد.

سفر از فرودگاه امام

به ۱۹ مقصد بین‌المللی

همچنین به گزارش خبرگزاری فارس؛ «رامین کاشف‌آذر»؛ رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)، دیروز (31 شهریورماه) در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس عنوان کرد که «طی 29 روز شهریورماه امسال، در مجموع ۳۱۰۹ پرواز ورودی و خروجی در شهر فرودگاهی انجام و ۴۴۵ هزار و ۱۱۳ مسافر در مسیرهای بین‌المللی جابه‌جا شدند.»

او افزود: «بر اساس آمار ثبت‌شده، این پروازها به ۱۹ مقصد و کشور بین‌المللی شامل ترکیه، عراق، چین، گرجستان، ارمنستان، امارات متحده عربی، عمان، روسیه، افغانستان، پاکستان، آذربایجان، تاجیکستان، تایلند، ویتنام، ازبکستان، مالزی، تونس، قرقیزستان و ماکائو انجام شده است.»

میزان بار و مسافر جابه‌جا شده

گفتنی است؛ از مجموع ۴۴۵ هزار و ۱۱۳ مسافر جابه‌جا شده، ۲۱۲ هزار و ۲۵۸ مسافر ورودی و ۲۳۲ هزار و ۸۵۵ مسافر خروجی بوده‌اند. در بخش بار نیز طی این مدت، مجموع بار مسافری ورودی و خروجی هشت میلیون و ۴۵۲ هزار و ۴۰۲ کیلوگرم و مجموع بار تجاری ورودی و خروجی سه میلیون و ۸۲۰ هزار و ۲۰ کیلوگرم ثبت شده است.

بر اساس آمار ارائه شده، از مجموع بار مسافری، چهار میلیون و ۷۴ هزار و ۹۲۶ کیلوگرم مربوط به بخش ورودی و چهار میلیون و ۳۷۷ هزار و ۴۷۶ کیلوگرم مربوط به بخش خروجی بوده است. همچنین در بخش بار تجاری، سه میلیون و ۴۹۵ هزار و ۳۸۱ کیلوگرم بار ورودی و ۳۲۴ هزار و ۶۳۹ کیلوگرم بار خروجی به ثبت رسیده است.

آمار عملکرد شهریورماه نشان‌دهنده تداوم فعالیت‌های پروازی و عملیاتی شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) در مسیرهای بین‌المللی و استمرار جابه‌جایی مسافر و بار در این مجموعه و در سطح کل کشور است.