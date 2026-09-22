سیگنال رئیس بانک مرکزی چین به ایران برای تقویت مبادلات با یوان

رئیس بانک مرکزی چین از تقویت پرداخت‌های برون‌مرزی یوان خبر داده که می‌تواند گزینه‌های تسویه غیردلاری را برای ایران گسترده‌تر کند.

به گزارش خبرگزاری فارس؛ «پان گونگ‌شنگ» دیروز در نشست با مدیران ۱۵ مؤسسه مالی خارجی اعلام کرد که این بانک خدمات پرداخت برون‌مرزی را بهینه‌تر کرده و «استفاده بین‌المللی از یوان» را تسهیل خواهد کرد.

گفتنی است؛ گسترش پرداخت‌های برون‌مرزی یوان می‌تواند استفاده از یوان در مبادلات تجاری ایران و چین و دسترسی به مسیرهای تسویه غیردلاری را آسان‌تر کند؛ با این حال ایران تاکنون به سامانه رسمی پرداخت بین‌بانکی فرامرزی چین (CIPS) متصل نشده است.

چند وقت پیش، «حسین قاهری»؛ رئیس اندیشکده مطالعات راهبردی ایران و چین گفت: «چین هنگام راه‌اندازی CIPS در اوایل دولت روحانی به ایران پیشنهاد مشارکت داد اما ایران از این فرصت استفاده نکرد.»

بر اساس آخرین آمار رسمی سامانه CIPS دارای ۱۹۴ مشارکت‌کننده مستقیم و 1597 مشارکت‌کننده غیرمستقیم است و خدمات آن از طریق بیش از ۵۱۰۰ مؤسسه بانکی در ۱۹۱ کشور و منطقه ارائه می‌شود.

لازم به یادآوری است؛ رفتارهای به شدت ضد منافع ملی حسن روحانی در دوران ریاست جمهوری‌اش در قبال چین به عنوان یکی از قدرت‌های اقتصادی جهان و ادامه این روند در دولت فعلی، برای همه ناظران و کارشناسان، عجیب و در چارچوب منافع آمریکا تعبیر شده و می‌شود.