از شبکه ملی فعالان صنایع فرهنگی در یک نشست خبری رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار کیهان، نشست خبری تشریح اهداف، رویکردها و برنامه‌های عملیاتی «شبکه ملی فعالان صنایع فرهنگی»، با حضور سعید حسینی، مدیرعامل شبکه، مرتضی علایی، رئیس هیئت‌مدیره انجمن محصولات آیینی، حامد تأملی، نایب‌رئیس انجمن تولیدکنندگان اسباب‌بازی، محمدمهدی ایزدخواه، نماینده انجمن حوزه نشر و مهدی کلانتری، عضو هیئت‌مدیره شبکه و مدیرعامل مجمع نوشت‌افزار ایرانی اسلامی، روز گذشته در مجتمع فرهنگی شهدای انقلاب اسلامی (سرچشمه) برگزار شد.

سعید حسینی در ابتدای این نشست با تأکید بر گستردگی مفهوم صنایع فرهنگی اظهار داشت: صنایع فرهنگی محدود به نوشت‌افزار و اسباب‌بازی نیست، بلکه بیش از ۴۰ صنعت از جمله انیمیشن، گردشگری، پوشاک، بازی و نشر را دربر می‌گیرد که وجه مشترک همه آن‌ها پیگیری دغدغه‌های فرهنگی از مسیر صنعت و اقتصاد است.

مدیرعامل شبکه ملی فعالان صنایع فرهنگی درباره ساختار این مجموعه توضیح داد: این شبکه به‌صورت کاملاً مردمی، متشکل از بیش از ۱۵ انجمن تخصصی و نمایندگی نزدیک به ۲ هزار کسب‌وکار شکل گرفته است تا با ایجاد گفتمان ملی، هم‌افزایی و تقسیم کار، مسیر پیشرفت این زیست‌بوم را هموار کند.

حسینی در پاسخ به خبرنگار کیهان درباره طرح شبکه ملی صنایع فرهنگی برای کمک به اقشار محروم و کم‌درآمد برای دسترسی به محصولات، به‌ویژه در حوزه‌های مورد نیاز مرتبط با پوشاک و نوشت‌افزار، هم توضیح داد: در طول برگزاری نمایشگاه‌ها و رویدادهای مرتبط با کاراکترها و نوشت‌افزار، تلاش کرده‌ایم تولیدات ایرانی را در ۱۰ تا ۱۱ استان، به‌ویژه با لایه‌بندی‌های مختلف و همکاری با بانک‌ها و شرکت‌ها، عرضه کنیم تا عموم مردم و اقشار کم‌درآمد بتوانند این محصولات را با تخفیف و شرایط خریدی اقتصادی تهیه کنند. این اقدامی است که از دست مجموعه‌های مردمی برمی‌آید. از سوی دیگر، ما به بسیاری از مجموعه‌ها و نهادهای حاکمیتی و فعال در حوزه مردمی پیشنهاد داده‌ایم که آمادگی داریم سهم خود را، حتی سهم سود حداقل و نزدیک به صفر، ایفا کنیم. با نگاهی مبتنی بر مسئولیت اجتماعی، این آمادگی را ایجاد کرده‌ایم تا هر نهادی که تمایل به اجرای این طرح‌ها دارد، بتواند این نوشت‌افزار ایرانی را با حداقل قیمت به دست مردم برساند. علاوه‌بر ما، بسیاری از مجموعه‌های مردمی نیز اقدامات ارزشمندی در راستای مسئولیت اجتماعی خود انجام می‌دهند که منشأ اتفاقات خوبی بوده است.

در ادامه نشست، مرتضی علایی، رئیس هیئت‌مدیره انجمن محصولات آیینی، مخالفت خود را با نگاه صرفاً یارانه‌ای به فرهنگ اعلام کرد و گفت: هدف ما ایجاد چرخه‌ای پایدار، تجدیدپذیر و امن برای سرمایه‌گذاری در صنایع فرهنگی از طریق مشارکت‌های مردمی، تأمین مالی جمعی و سرمایه‌گذاری خطرپذیر است. همچنین انتقال تجربیات موفق کسب‌وکارهای بومی با الگوهای ایرانی-اسلامی از مأموریت‌های جدی شبکه محسوب می‌شود.

حامد تأملی، نایب‌رئیس انجمن تولیدکنندگان اسباب‌بازی نیز با تأکید بر نگاه زیست‌بومی اظهار داشت: نیازهای حوزه‌های مختلف مانند پوشاک، اسباب‌بازی و نوشت‌افزار متفاوت است و شبکه می‌کوشد ضمن ساماندهی زیست‌بوم‌های خرد، هم‌افزایی میان آن‌ها را برای بازارپردازی و خلق ارزش مشترک ایجاد کند تا تجمیع مطالبات ۲ هزار کسب‌وکار، قدرت پیگیری از حاکمیت را افزایش دهد.

محمدمهدی ایزدخواه، نماینده حوزه نشر در شبکه نیز با ارائه آماری از مصرف فرهنگی کودکان و نوجوانان ایرانی خاطرنشان کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش عمده اوقات فراغت نسل جدید صرف محصولات فرهنگی می‌شود، اما متأسفانه همچنان غلبه با شخصیت‌های غربی است. برای تقویت کاراکترها و الگوهای بومی نیازمند سرمایه‌گذاری شبکه‌ای، حضور در بازارهای بین‌المللی و صادرات محصولات به کشورهای همسایه و چین هستیم.

کلانتری هم با اشاره به بازار کشورهای پیرامونی با جمعیتی حدود

۶۰۰ میلیون نفر به‌عنوان یک فرصت جدی برای صادرات گفت: تجربه‌ها نشان داده است محصولات ایرانی در این بازارها ظرفیت پذیرش دارند. برخی فعالان این حوزه حتی توانسته‌اند محصولات خود را به اروپا و چین صادر کنند و این مسیر باید توسعه یابد.