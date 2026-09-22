ثبت مستند زندگی ۵۰۰ شهید در رادیو

در آستانه گرامیداشت هفته دفاع مقدس، مراسم رونمایی از مجموعه ۲۰۰قسمتی مستند رادیویی «یاقوت» تولید شبکه رادیویی سلامت، برگزار شد.

به گزارش خبرنگار کیهان، احمد پهلوانیان، معاون صدای جمهوری اسلامی ایران در این مراسم با تجلیل از مقام والای خانواده شهدا اظهار داشت: تاکنون زندگی بیش از ۵۰۰ شهید والامقام به صورت مستند در رادیو ثبت و ضبط شده و این مسیر با قدرت ادامه دارد.

وی با ادای احترام به شهدای رادیو در «جنگ رمضان»- شهیدان صدرا ردایی و فرزاد مهدوی از رادیو نمایش- تاکید کرد: روایت زندگی شهدا در مجموعه‌هایی چون «یاقوت»، تنها بازگویی خاطرات گذشته نیست، بلکه فرصتی برای شناخت انسان‌هایی است که در مقاطع حساس، دست به انتخاب‌های بزرگ زدند. رسانه ملی وظیفه دارد با روایت درست و هنرمندانه، این الگوهای راستین را برای نسل امروز و آینده بازخوانی کند.

حجت‌الاسلام سید رمضان موسوی‌مقدم، نماینده مقام معظم رهبری در بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز با قدردانی از رسانه ملی در سوژه‌یابی و تولید مستندهای فاخر، گفت: ابعاد ناگفته فراوانی از ایثار شهدا باقی مانده که باید تبیین شود. شهدا با بخشیدن جان خود، به جامعه سلامت روح و جسم هدیه دادند و از این منظر، همه شهدا «شهید سلامت» هستند. در ادامه این آئین، وحید جلیلی قائم‌مقام فرهنگی رئیس سازمان صداوسیما با بیان اینکه روایتگری از شهدا، در حقیقت تجلی یاد خداست، افزود: زنده نگه‌داشتن یاد شهدا نشاط واقعی و امید را به جامعه تزریق می‌کند؛ چراکه راه شهدا عاری از ترس و دلسردی است.

در پایان این مراسم، ضمن تجلیل از نهضت باهنر (فرزند شهید گرانقدر آیت‌الله محمدجواد باهنر)، خانواده‌های معظم شهدای رادیو و عوامل تولید مستند، از مجموعه ۲۰۰ مستند رادیویی «یاقوت» رونمایی شد.