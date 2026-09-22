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کد خبر: ۳۳۸۵۴۸
تاریخ انتشار : ۳۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۰:۴۵
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یک فیلمساز جایزه‌اش را به جانباز پای لانچر تقدیم کرد

فاطمه پالیزبان، نویسنده و کارگردان فیلم کوتاه «اکسی‌توسین» که تندیس پرواز و دیپلم افتخار بهترین فیلم بخش داستانی هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم پرواز را دریافت کرد، جایزه خود را به حسین محمدی، جانباز جوانی که در جریان جنگ رمضان هر دو دست و پای خود را از دست داده است، تقدیم کرد.
پالیزبان پس از دریافت جایزه گفت: «این جایزه از جهت معنوی برای من ارزشمند است. اجازه بدهید تقدیم کنم به حسین محمدی، جوان ۲۲ساله‌ای که سالم از خانه بیرون رفت و وقتی برگشت، دو دست و دو پایش را از دست داد؛ برای ایران و به عشق وطن.» حسین محمدی، جانباز جوان کرمانشاهی و از نیروهای هوافضای سپاه، در جریان جنگ رمضان و در پای لانچر هر دو دست و پای خود را از دست داده است. خبرگزاری تسنیم پیش‌تر گزارش داده بود که او هم‌زمان با روز این حادثه، پدر نیز شده است.

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