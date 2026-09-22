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کد خبر: ۳۳۸۵۴۷
تاریخ انتشار : ۳۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۰:۴۵
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واکنش رئیس صداوسیما به درگذشت یک بازیگر قدیمی

رئیس صداوسیما در واکنش به درگذشت «سیروس ابراهیم‌زاده» از خدمات این بازیگر پیشکسوت در صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران یاد کرد.
پیمان جبلی، رئیس رسانه ملی درواکنش به درگذشت سیروس ابراهیم‌زاده طی پیامی نوشت: پرده‌ای دیگر از صحنه روزگار فروافتاد و یادگاری از دوران طلایی هنرهای نمایشی ایران، استاد سیروس ابراهیم‌زاده، به دیار باقی شتافت. ابراهیم‌زاده نماد نسلی از اهالی هنر بود که دانش، احاطه بر ادبیات نمایشی و نجابت حرفه‌ای را با اخلاق‌مداری و فروتنی درآمیخته بود. هنرمندی که صدای گرم و رسایش در رادیو، حضور باوقار و گزیده‌اش در مجموعه‌های ماندگار تلویزیونی، ازجمله آثار آیینی و تاریخی رسانه ملی و کارنامه درخشانش در تئاتر و سینمای کشور، همگی نشان از تعهد عمیق او به هنر اندیشه‌ورز، شریف و هویت‌ساز داشت. 
گفتنی است، «سیروس ابراهیم‌زاده» بازیگر پیشکسوت سینما و تئاتر پس از تحمل یک دوره بیماری دور از وطن درگذشت. او در کارنامه‌اش حضور در آثاری چون «ستارخان»، «کمال‌الملک»، «هتل کارتن»، «شمعی در باد»، «مسافر ری»، «چهره»، «همسر»، «تحفه‌ها»، «مجسمه»، «مکس»، «شام عروسی»، «تله» و «سوغات فرنگ» را ثبت کرد و در تلویزیون نیز در مجموعه‌هایی چون «آرایشگاه زیبا»، «ولایت عشق»، «گالش‌های مادربزرگ»، «عطر گل یاس» و «کاکتوس» مقابل دوربین رفت.

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