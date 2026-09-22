وحشت صهیونیستها از حملات انتقامجویانه ایران
رژیم صهیونیستی از ترس حملات انتقامجویانه ایران به حالت آمادهباش درآمد و خواستار تمدید وضعیت اضطراری شد.
رسانههای رژیم صهیونیستی از آمادهباش سراسری این رژیم در سایه تنشهای فزاینده با ایران خبر دادند.
شبکه 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که در سایه گزارشها درباره تلاشها برای ازسرگیری مذاکرات میان آمریکا و ایران و همچنین تهدیدات متقابل دو طرف، اسرائیل نیز خود را برای احتمال تشدید تنش با ایران آماده میکند. نهاد نظامی این رژیم، مرحله کنونی رویدادها میان واشنگتن و تهران را نقطهای از «تنش شدید» توصیف کرده است.
تمدید وضعیت اضطراری داخلی
تا 6 اکتبر
در همین راستا، روزنامه صهیونیستی «معاریو» گزارش داد که این رژیم در پی ارزیابی مقامهای امنیتی مبنی بر وجود «احتمال بالای» انجام حملات و در سایه وضعیت نامطمئن در جبهههای ایران و لبنان، خود را آماده میکند تا اعلام وضعیت ویژه در جبهه داخلی را بار دیگر در سراسر فلسطین اشغالی تا 6 اکتبر تمدید کند.
بر اساس این گزارش، این پیشنهاد که اخیرا توسط وزیر جنگ رژیم صهیونیستی ارائه شده است، به فوریت از طریق رأیگیری تلفنی برای تصویب به کابینه ارجاع داده شده
است.
نشست ارزیابی امنیتی نتانیاهو پیش از سفر به نیویورک؛ عدم پیشبینی دیدار با ترامپ
به گزارش تسنیم، شبکه 13 تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد: انتظار میرود بنیامین نتانیاهو نخستوزیر این رژیم پیش از سفر برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، نشستی برای ارزیابی وضعیت در چند جبهه برگزار کند.
اختلاف ارتش و وزارت دارایی
تولید موشکهای رهگیر را مختل کرده است
پایگاه خبری عبری زبان «واللا» به نقل از یک مقام امنیتی اسرائیلی اذعان کرد: اختلاف ارتش با وزارت دارایی بر تولید موشکهای رهگیر و تسلیحات تأثیر میگذارد و ما احساس آسیبدیدگی میکنیم.