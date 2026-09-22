معاون اول رئیس‌جمهور نوشت: دولت از واگذاری امور دانشگاه‌ها به دانشگاهیان استقبال می‌کند و معتقد است مسائل دانشگاه‌ها باید به دست خود دانشگاهیان و با اختیارات ویژه حل‌وفصل شود.

محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور در پیامی به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید، دانشگاه را «پیشران هوشمند اقتدار ملی» و «کانون تولید سرمایه اجتماعی و امید» خواند و تأکید کرد: دولت از واگذاری امور دانشگاه‌ها به دانشگاهیان استقبال می‌کند و معتقد است مسائل دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی باید به دست خود دانشگاهیان و با اختیارات ویژه حل‌وفصل شود.

به گزارش مهر، متن پیام معاون اول رئیس‌جمهور به شرح زیر است:

«بسم‌الله الرحمن الرحیم

با صلوات بر پیامبر اعظم (ص) و خاندان مطهرش، ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس که نماد و یادآور ایثار، از خود گذشتگی، ایستادگی، مقاومت، جهاد در عرصه‌های گوناگون به‌ویژه حوزه‌های علم و فناوری و خود اتکایی است؛ آغاز سال تحصیلی جدید را به خادمان عرصه علم، استادان گرانقدر، پژوهشگران پرتلاش، نخبگان نوآور و دانشجویان عزیز و پرنشاط سراسر کشور و مدیران و زحمتکشان مراکز علمی صمیمانه تبریک می‌گویم.

دانشگاه در منشور اندیشه نظام جمهوری اسلامی ایران، نه صرفاً یک نهاد آموزشی، بلکه «پیشران هوشمند اقتدار ملی»، «موتور محرکه توسعه پایدار» و «کانون اصلی تولید سرمایه اجتماعی و امید» است. تاریخ معاصر ما به روشنی گواهی می‌دهد که حیات، تعالی، عزت و استقلال این مرز و بوم، همواره مرهون دانایی، هوشمندی و مجاهدت علمی فرزندان خویش در دانشگاه بوده است.

در سال‌های اخیر و به ویژه در جریان دو جنگ تحمیلی اخیر و مواجهه سرنوشت‌ساز ملت بزرگ ایران با نظام سلطه، دنیا به چشم خود دید که چگونه دانشمندان جوان، نوآوران و نخبگان دانشگاهی ما، «میدان نبرد» را به عرصه تجلی «علم، فناوری و پیشرفت بومی» تبدیل کردند. دستاوردهای شگرف فناورانه، هوشمندی دفاعی و تثبیت اقتدار بازدارندگی کشور در برابر جبهه استکبار، حماسه‌ای بود که در آزمایشگاه‌ها، کارگاه‌ها و اتاق‌های اندیشه‌ورزی همین دانشگاه‌ها شکل گرفت. این پیروزی‌های بزرگ نشان داد که فتح‌الفتوح واقعی انقلاب اسلامی، تربیت دانشمندان جوان مؤمن، شجاع و مسئله‌محور است؛ مسیری پر افتخار که امروز نیز با تکیه بر پیشرفت‌های نوظهور و فناوری‌های همگرا، با قاطعیت و شتابی مضاعف تداوم خواهد یافت.

در آغاز مهرماه و طلیعه این فصل تازه از دانایی، با ادای احترام به مقام والای معلمی و نخبگی، به‌عنوان یک خادم کوچک از خانواده بزرگ دانشگاه که امروز مسئولیتی در دولت چهاردهم بر عهده‌ دارد، مایلم در آغاز این سال جدید تحصیلی، برخی دغدغه‌های مشترک، افق‌های همفکری و محورهای تکاملی برای حرکت عالی‌تر نهاد علم در کشور را با همکاران، استادان و دانشجویان گرانقدر در میان بگذارم:

۱. پرچمداری استادان در تقویت امید، خودباوری و تحلیل حکمت‌بنیان: استاد دانشگاه تنها انتقال دهنده دانش نیست، بلکه معمار خودباوری ملی است. همان‌گونه که قائد شهید بر دو عامل «آرمان و تلاش» در استمرار حرکت ملت تأکید داشتند، استادان معزز می‌توانند با زمان‌شناسی و درک دقیق اقتضائات روز، توان تحلیل واقع‌بینانه و مسئولانه را در کلام و رفتار به دانشجویان منتقل نمایند.

۲. احیای حیات اجتماعی دانشگاه در تعاملات حضوری: فرصت فعالیت حضوری، محلی ارزشمند برای احیای ارتباط عاطفی و فکری استاد و دانشجو، تعمیق گفت‌وگوهای انسان‌ساز و شناخت بدون واسطه دغدغه‌های نسل جوان است.

۳. ارتقای کرسی‌های آزاداندیشی و ساحت گفت‌وگوی منطقی: دانشگاه باید کانون پرسشگری و تضارب آرا باشد. توسعه کرسی‌های آزاداندیشی مورد تأیید و تاکید رهبر شهید بستر امن و عقلانی برای طرح ابهامات، نقد صریح و دریافت پاسخ‌های مستدل را فراهم می‌سازد.

۴. صیانت از وحدت ملی و هوشمندی در برابر سناریوهای نفاق: دشمنان ایران اسلامی همواره در پی گسست پیوند میان دانشگاه، جامعه و حاکمیت بوده‌اند. دانشگاه می‌تواند و باید با صراحت علمی و درک حساسیت‌های کشور، پاسدار انسجام و وحدت ملی و گلوگاه عبور هوشمندانه از بحران‌ها باشد.

۵. پویایی علمی و اجتماعی دانشجو به‌عنوان «مؤذن جامعه»: دانشگاه زنده، محیطی متعهد به اخلاق و قانون است که در آن جریان فکر و مشارکت اجتماعی موج می‌زند تا نسل جوان در کنار پرسشگری، از تحلیل دقیق تحولات محیط پیرامونی برخوردار شود.

۶. دانشگاه مسئله‌محور و پاسخگو: انتظار اساسی از دانشگاه، ورود متعهدانه بیش از پیش به حل مسائل و چالش‌های واقعی کشور و پشتیبانی علمی و تخصصی از برنامه‌های مدیریت اجرائی در حوزه‌های اقتصادی، مدیریتی و اجتماعی است.

۷. مواجهه فناورانه با ناترازی‌های ساختاری: حل ناترازی‌های پیچیده در حوزه‌های حیاتی آب، انرژی و منابع مالی، نیازمند عبور دانشگاه از مرحله «تشخیص مسئله» به مرحله «طراحی راهکارهای عملیاتی و تجاری‌سازی فناوری» است.

۸. تعمیق مرجعیت علمی اثرگذار: مرجعیت علمی شایسته، علمی است که در تولید فناوری بومی، حل چالش‌های ساختاری، تربیت نیروی متخصص و حضور مقتدرانه در شبکه‌های علمی جهانی تجلی می‌یابد.انتظار می‌رود عملکرد جهادی اساتید معزز راه را برای راهبرد متعالی مورد تأیید امام شهید امت فراهم ‌نمایید.

۹. صیانت از سرمایه انسانی و پیشگیری از گسست نسل جوان از علم: بی‌گمان انتظار می‌رود عملکرد جهادی اساتید معزز راه را برای نیل به این راهبرد متعالی مورد تاکید قائد شهید امت فراهم نماید.

صیانت از انگیزه و تعلق خاطر جوان به علم، نه‌فقط یک مسئله آموزشی، بلکه حیاتی‌ترین شرط توسعه و امنیت ملی است.که می‌باید توسط اساتید گرامی مورد توجه قرار گیرد.

۱۰. توسعه دیپلماسی فعال علم و فناوری: ظرفیت‌های ممتاز علمی و فناورانه کشور می‌تواند به ابزار اقتدار، اقتدارآفرینی و تعامل هوشمندانه جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های بین‌المللی تبدیل شود.

۱۱. تعمیق همکاری‌های علمی با جهان اسلام و منطقه: از جمله موضوعات مهمی است که می‌باید به‌عنوان راهبرد دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی عالی مورد توجه قرار گیرد.

۱۲. مقابله با ایران‌هراسی و بهره‌گیری از شبکه نخبگان بین‌المللی: در عصری که میلیون‌ها دانشجو در سطح جهان در حال تبادل علمی هستند، جامعه علمی و به‌ویژه شبکه گسترده دانشمندان و دانشجویان ایرانی خارج از کشور، سرمایه‌ای کم‌نظیر برای معرفی دستاوردهای تمدنی ایران و خنثی‌سازی روایت‌های تحریف‌شده از ایران است. انجمن‌ها و تشکیلات علمی و بین‌المللی و مؤسسات آموزش علمی می‌تواند در این خصوص نقش‌آفرینی مؤثر داشته باشد.

۱۳. حفظ کرامت، شأنیت و معیشت اساتید و اندیشمندان: دولت جمهوری اسلامی ایران پشتیبانی از نهاد علم، پاسداشت منزلت اعضای هیئت علمی و جامعه علمی کشور و حمایت از این قشر انسان‌ساز را وظیفه قطعی خود می‌داند.

۱۴. دولت خود را موظف می‌داند که در زمینه ارتقا امور معیشتی و رفاهی دانشجویان و کارکنان حوزه‌های علم و فناوری تلاش نماید و محیطی آرام و با نشاط برای تحصیل بدون دغدغه دانشجویان و رهپویان علم و دانش فراهم نماید.

۱۵. از کلیه خیرین آموزش عالی و بخش‌های خصوصی حامی علم و فناوری انتظار می‌رود که بیش از پیش در راستای مساعدت و کمک به زیرساخت‌ها و ارتقاء علوم راهبردی و توسعه آفرین کشور در چارچوب وقف علمی یاری‌گر دولت باشند.

۱۶. دولت از واگذاری امور دانشگاه‌ها در چارچوب سیاست‌های کلی و برنامه‌های توسعه به دانشگاهیان استقبال نموده و معتقد است مسائل دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی باید به دست دانشگاهیان و با اختیارات ویژه حل و فصل شود.

اطمینان دارم با همت والای دانشمندان جوان و جامعه دانشگاهی، سال تحصیلی جدید به نقطه‌عطفی در جهش علمی، اقتدار فناورانه، حل مسائل ملی و تحکیم وفاق عمومی تبدیل خواهد شد.

از درگاه خداوند متعال، توفیق و سربلندی همگان را در مسیر سرافرازی ایران اسلامی مسألت دارم».