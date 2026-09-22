بهترین امت، آمران به معروف و ناهیان از منکرند(در پرتو وحی)

«شما (مسلمانان) بهترین امتی هستید که برای مردم پدیدار (و برگزیده) شده (و دلیل بهتر بودن شما این است که یکدیگر را) به خوبی‌ها و معروف دعوت می‌کنید، و از بدی‌ها و زشتی و منکرات جلوگیری می‌کنید و به خداوند ایمان می‌آورید، و اگر اهل کتاب (یهود و نصاری هم به چنین برنامه‌ها و آیین درخشانی) ایمان آورده بودند، هر آینه برایشان بهتر بود. البته عده کمی از آنها (اهل کتاب) با ایمانند (و تحت فرمان خدا هستند) ولی بیشترشان فاسق و بدکار (و از فرمان و اطاعت پروردگار خارج) می‌باشند.»

آل‌عمران-110