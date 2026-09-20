اصفهان- خبرنگار کیهان:

نخستین و تنها جت‌آمبولانس هوائی کشور با حضور، استاندار اصفهان و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در این استان رونمایی شد.

این اقدام با ظرفیتی پیشرفته که با تسهیل انتقال سریع بیماران از سایر استان‌ها،صورت می‌گیرد حلقه‌ای مهم در زنجیره گردشگری سلامت اصفهان به شمار می‌رود.

نخستین و تنها جت‌آمبولانس هوائی کشور است که با حضور جمعی از مسئولان حوزه سلامت و اورژانس هوائی رونمایی شد؛ رویدادی که می‌تواند فصل تازه‌ای در توسعه خدمات درمانی هوائی و تقویت جایگاه اصفهان در حوزه گردشگری سلامت رقم بزند.

این جت‌آمبولانس با بهره‌گیری از تجهیزات پیشرفته پزشکی، امکان انتقال سریع بیماران از نقاط مختلف کشور به مراکز درمانی تخصصی اصفهان را فراهم می‌کند و با کاهش زمان جابه‌جایی، دسترسی بیماران نیازمند خدمات تخصصی به مراکز درمانی را تسهیل خواهد کرد. توسعه این زیرساخت، علاوه‌بر پاسخگویی به نیازهای درمانی بیماران، می‌تواند به رونق گردشگری سلامت در اصفهان کمک کند؛ به‌ویژه آنکه این استان از ظرفیت‌های قابل توجه پزشکی و درمانی برخوردار است و امکان انتقال بیماران و گردشگران سلامت از سایر استان‌ها، یکی از حلقه‌های مهم تکمیل زنجیره خدمات سلامت به شمار می‌رود.

سعید مهدی‌پور، خلبان و مدیرعامل شرکت آمبولانس هوایی، اظهار کرد: یکی از نقاط مثبت و متمایز این هواپیما، قابلیت تنظیم ارتفاع کابین است و می‌توان ارتفاع داخل کابین را متناسب با سطح فرودگاه اصفهان یا حتی پایین‌تر تنظیم کرد. وی افزود: این ویژگی برای انتقال بیمارانی که با مشکلات تنفسی، آسیب‌های ریوی یا شرایطی مواجه هستند که کاهش فشار در ارتفاع می‌تواند برای آنها مشکل‌ساز باشد، اهمیت ویژه‌ای دارد و در این جت، موضوع کمبود فشار ناشی از ارتفاع عملاً به یک محدودیت جدی تبدیل نمی‌شود. محمد رستمی، سرپرست اورژانس هوایی، اظهار کرد: این جت آمبولانس هوائی به عنوان نخستین و تنها نمونه از این نوع در کشور، به مجموعه‌ای از تجهیزات پیشرفته پزشکی مجهز شده است که امکان ارائه خدمات تخصصی‌تر در جریان انتقال بیماران را فراهم می‌کند.