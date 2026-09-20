ملت مصلح ایران در انتظار امنیت و عدالت جهانی است
ساری- خبرنگار کیهان:
امام جمعه ساری گفت: ملت ایران دنبال جنگ نیست و در انتظار صلح، امنیت و عدالت عام است، اما اگر ما را به جنگ کشاندند، جانانه مقاومت و دفاع می کنیم.
دشمنان از ایران مستقل و قوی بدشان میآید و هراس دارند و ایران را ضعیف و نوکر میخواهند، ولی ایران میگوید نمیخواهم ضعیف و نوکر باشم. دشمن بداند که ما به دوران ننگین پیش از انقلاب هرگز باز نخواهیم گشت.
آیتالله محمدی لائینی افزود: در آستانه بازگشایی مدارس و سال تحصیلی جدیدیم، امیدواریم شرایط به گونهای باشد که مدارس و دانشگاهها مانند سال گذشته بسته و مجازی نشوند و علم و تعلیم و تعلم رونق داشته باشد.
باید به ارزشها در کنار آموزش قوی توجه کرد، خانوادهها باید این مسئله را جدی بگیرند و اولیای تعلیم و تربیت و مسجد و مدرسه در تعامل با هم باشند.
وی خاطرنشان کرد: سی و یکم شهریور، یادآور فداکاریها و حماسههای رزمندگان، شهدا، جانبازان، آزادگان و خانوادههای محترمشان و همه ملت ایران است و ملت ایران در آن دوران گل کاشت.
نماینده ولی فقیه در مازندران اظهار داشت: بنده توفیق داشتم دو هفته قبل دیداری با عزیزانی که در لشکر ویژه ۲۵ کربلای مازندران در جنوب کشور هستند و میجنگند، سلامی داشته باشم. این عزیزان در هوای فوقالعاده گرم و رطوبتی و شرجی و زمین ماسهای و شنی و بدون پوشش، چندین ساعت نگهبانی میدهند تا اگر دشمن بخواهد تعرض کند، آمادگی داشته باشند.
این عزیزان با روحیه قوی نیازمندیهایی دارند و باید نیاز مالی و مادی آنها را ببینیم و قطعاً باید پشتیبانی کنیم. مثل دوران دفاع مقدس، کمیتهها و ستادهای پشتیبانی از جنگ باید دایر شود تا نیازهای رزمندگان تامین شود. دشمن بداند که رزمندگان ما و ملت ما دویست روز است ایستادهاند و اگر ده برابر این هم باشد، از دین، انقلاب، نظام، کشور، آب و خاک، فرهنگ و عزت خود دفاع خواهیم کرد.
پیروزیهای یمن، خدایی و لطف الهی است، عربستانی که قرار بود در یک هفته یمن را نابود کند، در جنگ هشت ساله شکست خورده و الان هر روز در حال تحمل ضربههای سخت از جانب رزمندگان یمنی است.
امام جمعه ساری اضافه کرد: مشاور امنیت ملی سابق آمریکا گفته که ترامپ در جنگ با ایران گیر افتاده، ترامپ با همه این فضاحتها تازه گفته که تصمیم بزرگی برای ایران دارد! این نشان میدهد دشمن ما پررو و بیحیا است.