شيراز- خبرنگار كيهان:

مدیریت شهری شیراز در اقدامی پیش‌دستانه و پیش از سررسید قانونی ۳۱ شهریورماه، گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۴ را به شورای اسلامی شهر تقدیم کرد؛ اقدامی که با تحقق ۱۰۳ درصدی درآمدهای مصوب و ۱۰۲ درصدی هزینه‌های جاری و عمرانی همراه شد.

حمیدرضا اسماعیلی، معاون مالی و اقتصادی شهرداری شیراز، در این خصوص با اشاره به روند ارائه گزارش مالی اظهار داشت: لایحه تفریغ بودجه سال ۱۴۰۴ پیش از سررسید قانونی به شورای اسلامی شهر تحویل داده شد تا انضباط مالی مدیریت شهری بیش از پیش نمایان شود.

وی با بیان اینکه این موفقیت در شرایط دشوار سال ۱۴۰۴ و باوجود تمام مشکلات موجود حاصل شده است، افزود: دستیابی به این ارقام نشان‌دهنده اهتمام ویژه شهردار شیراز در تحقق بودجه سالانه و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان است.

اسماعیلی تصریح کرد: شهروندان شریف شیراز با اعتماد به مجموعه مدیریت شهری و پرداخت بموقع عوارض، نقش مهمی در یاری‌رسانی به شهرداری برای توسعه خدمات داشتند که از این همراهی تقدیر ویژه می‌شود.

معاون مالی و اقتصادی شهرداری شیراز خاطرنشان کرد: این توفیق بزرگ مرهون تلاش شبانه‌روزی تمام حوزه‌های شهرداری، درایت و راهبری‌های شهردار و حمایت‌های ویژه شورای اسلامی شهر است.

وی با تأکید بر ارزش این همکاری‌ها بیان کرد: این دستاورد ارزشمند قابل تقدیر است و به نوبه خود از تمامی دست‌اندرکاران و همکاران کمال قدردانی و تشکر را دارم.

این کارنامه مالی که با تحقق ۱۰۳ درصدی درآمدها و ۱۰۲ درصدی هزینه‌های جاری و عمرانی به ثبت رسید، حاصل هم‌افزایی میان شورای اسلامی شهر، راهبری‌های شهردار شیراز و اعتماد شهروندان در پرداخت عوارض است؛ رویکردی که اکنون زمینه را برای پیشبرد دقیق‌تر برنامه‌های اجرائی و توسعه خدمات شهری فراهم کرده است.