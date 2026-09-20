سمیرم اصفهان منطقهای زرخیز با موقعیت عالی برای کشاورزی و باغبانی است
اصفهان- خبرنگار کیهان:
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: سمیرم اصفهان منطقهای زرخیر با موقعیت عالی برای کشاورزی و باغبانی است که باید به شکل ویژه به آن توجه شود.
محمدجواد عسکری در آئین افتتاح نمایشگاه بزرگ سیب سمیرم در روز دوم جشنواره سیب با تشریح جایگاه بخش کشاورزی کشور اظهار کرد: بخش کشاورزی بزرگترین بخش خصوصی اقتصاد کشور است، سه برابر صنعت بازدهی دارد، چهار و نیم میلیون بهرهبردار دارد و نزدیک به بیست و پنج تا سی درصد اشتغال کشور مربوط به این بخش است.
وی با اشاره به چالشهای پیش روی این حوزه افزود: مجلس شورای اسلامی در این رابطه حرکت بسیار ارزشمندی انجام داد و آن هم تدوین برنامه هفتم توسعه بود. در برنامه ششم توسعه، احکام دائمی اجرائی در حوزه کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست سی درصد بیشتر نبود و آن هم ناقص بود، اما برنامه هفتم توسعه با کمک همکارانم در مجلس مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت و خوشبختانه برنامهای کامل و پر و پیمان دیده شده است.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به بازارهای منطقهای گفت: نزدیک به ۵۰۰ میلیون نفر جمعیت پیرامونی ما به محصولات کشاورزی ما علاقهمندند؛ از جمله سیب سمیرم که هم بازارهای خوبی در منطقه دارد و هم بسیاری از مردم کشورهای همسایه از آن استفاده میکنند. ضمن اینکه در داخل کشور نیز در حوزه صنایع تبدیلی و تکمیلی میتوانیم بسترسازی خوبی داشته باشیم و کار را جلو ببریم.
عسکری در ادامه به بحث سلامت مردم اشاره کرد و گفت: با رعایت دوره کارنس و ارگانیک بودن محصولات کشاورزی میتوان اتفاقات دیگری را رقم زد. امروز اگر در این بخش هزار تومان هزینه کنیم برای تولید محصول سالم، قطع به یقین چندین برابر در حوزه بهداشت و درمان نیازی به هزینه کردن نیست. اینها باید با تدبیر، دقت و درایت دنبال شود.
وی امنیت غذایی را یکی از مباحث جدی کشور دانست و افزود: همه کشورهای دنیا در این راستا کار میکنند و ما هم باید برنامهریزی کنیم، سرمایهگذاری کنیم و بستر سرمایهگذاری را مهیا کنیم.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کشتهای گلخانهای گفت: این موضوع را نیز در برنامه هفتم توسعه آوردهایم. در حوزه زیرساختی و بحث پایانه صادرات محصولات کشاورزی، زمانی به دولت اعلام کردیم که در هر استان باید یک پایانه صادرات محصولات کشاورزی لحاظ شود تا کشاورزان عزیز بتوانند کار را دنبال کنند.
وی اظهار داشت: کشت قراردادی یکی از حرکتهای ارزشمندی است که میتواند هم امیدواری ایجاد کند، هم تولید بیشتر، بهتر، مطلوبتر و باکیفیتتر را به همراه داشته باشد و هم تولیدکننده با انگیزه بیشتری تولید کند و هم مصرفکننده از آن بهرهمند شود.
مهدی جمالینژاد در آیین استقرار آمبولانس هوائی در فرودگاه اصفهان اظهار کرد: گردشگری سلامت زمانی میتواند به ظرفیت پایداری تبدیل شود که مجموعهای از خدمات درمانی، حملونقل، اقامت، مراقبتهای پزشکی و خدمات پس از درمان در کنار یکدیگر قرار گیرند و زنجیرهای منسجم را شکل دهند.
استاندار اصفهان با اشاره به حمایت دولت از توسعه خدمات نوین در حوزه سلامت ادامه داد: این آمبولانس هوائی با برخورداری از تجهیزات پزشکی تخصصی و قابلیتهای پروازی، امکان انتقال بیماران در شرایط مختلف را فراهم میکند و در مواردی که زمان نقش تعیینکنندهای در روند درمان دارد، میتواند به کاهش زمان دسترسی بیمار به خدمات پزشکی کمک
کند.
جمالینژاد با بیان اینکه زمان در بسیاری از موارد درمانی اهمیت ویژهای دارد، گفت: استفاده از ظرفیت آمبولانس هوائی میتواند به انتقال سریعتر بیماران نیازمند خدمات تخصصی کمک کند و در شرایط خاص، زمینه دسترسی آنان به مراکز درمانی مجهز را در کوتاهترین زمان ممکن فراهم سازد.
وی اضافه کرد: پیوند این ظرفیت با شهرک سلامت اصفهان، بیمارستانها، مراکز درمانی، هتلها و سایر مجموعههای فعال در حوزه گردشگری، میتواند زمینه ارائه یک بسته کامل خدمات سلامت را برای بیماران داخلی و خارجی فراهم کند.
استاندار اصفهان خاطرنشان کرد: توسعه گردشگری سلامت تنها به افزایش ظرفیت مراکز درمانی محدود نمیشود، بلکه نیازمند هماهنگی میان بخشهای مختلف از جمله درمان، حملونقل هوایی، اقامت، گردشگری و سرمایهگذاری است و آمبولانس هوائی یکی از زیرساختهایی است که میتواند این حلقهها را به یکدیگر متصل کند.
جمالینژاد افزود: اصفهان از ظرفیتهای قابل توجهی در حوزه پزشکی و درمان برخوردار است و با تکمیل زیرساختهای مورد نیاز، میتوان زمینه حضور و پذیرش بیشتر بیماران از استانهای مختلف کشور و کشورهای منطقه را فراهم کرد. وی تأکید کرد: استقرار آمبولانس هوائی در اصفهان، علاوهبر ارتقای ظرفیت انتقال بیماران، میتواند به عنوان یکی از زیرساختهای جدید در مسیر توسعه گردشگری سلامت استان مورد استفاده قرار گیرد و پیوند میان توانمندیهای درمانی و ظرفیتهای گردشگری اصفهان را تقویت کند.
استاندار اصفهان اظهار کرد: هدف نهائی باید شکلگیری یک زنجیره کامل و هماهنگ باشد؛ زنجیرهای که بیمار از زمان ورود به استان تا دریافت خدمات درمانی، اقامت، مراقبتهای پس از درمان و بازگشت، خدمات مورد نیاز خود را در یک مجموعه منسجم دریافت
کند.