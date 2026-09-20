مشهد- خبرنگار کیهان:

معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو گفت: ما برای تامین داروی مورد نیاز در کشور آماده همکاری با شرکت‌های وارد‌کننده و معتبر که در این حوزه می‌توانند کمک کنند هستیم.

به گزارش ایرنا، دکتر مهدی پیرصالحی در اختتامیه جلسه هم‌اندیشی دبیران کلان مناطق دهگانه دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در مشهد افزود: دارو اگر خارج از زنجیره وارد شود، سلامت آن قابل تضمین نیست.

وی عنوان کرد: بسیاری از داروهایی که خارج از زنجیره تامین دارو وارد و در قالب کشفیات قاچاق شناسایی شدند، عموما با اسم داروی خارجی و با برند خارجی فروخته می‌شوند اما فاقد هرگونه ماده مؤثره است و علت اینکه با ورود این داروها مخالفت می‌شود آن است که عمده داروهای قاچاق جنبه درمانی نداشته و فاقد ماده مؤثره هستند یا بعضی از آنها دارای ناخالصی‌هایی بوده که می‌تواند خطرناک باشد.

معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو بیان کرد: برای وارد کردن و تامین دارو حتما از ظرفیت مجموعه‌هایی چون آستان قدس رضوی که دارای مؤسسه خدمات رضوی و شرکت‌های رسمی صادراتی و وارداتی دارو در این حوزه است استفاده خواهیم کرد و مجوزهای لازم برای این موضوع صادر خواهیم کرد.

پیرصالحی افزود: برای تکمیل ساختمان غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز هم هر کمکی بشود انجام خواهد شد.

بدهی بیمه‌ها مشکلات زیادی برای فعالان حوزه دارو

و تجهیزات پزشکی ایجاد کرده است

رئیس سازمان غذا و دارو درباره مطالبات داروخانه‌ها و شرکت‌های دارویی از بیمه‌ها بیان کرد: مطالبات صنعت دارو و تجهیزات پزشکی از بیمه‌ها افزایش قابل توجهی داشته و این موضوع فعالیت تأمین‌کنندگان دارو و تجهیزات پزشکی را دشوار کرده است. تا این زمان بیمه‌ها افزایش قیمت‌های انجام شده را پذیرفته‌اند اما با پذیرش این قیمت‌ها، بدهی بیمه‌ها به حوزه سلامت نیز افزایش پیدا می‌کند.

پیرصالحی در پاسخ به پرسش‌های مطرح‌ شده درخصوص تأمین دارو، مواد اولیه و واکسن و برنامه‌های مربوطه پس از اجلاس شانگهای، بیان کرد: تأمین دارو و مواد اولیه با استفاده از ظرفیت کشورهای مختلف در دستور کار است و هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های مرتبط در حال انجام است.

وی ادامه داد: موضوع تأمین دارو در سطوح مختلف پیگیری می‌شود و رئیس‌جمهور نیز در سفر به هند موضوع حمل و تأمین دارو را دنبال کرد که در همان سفر بخشی از کالاها و مواد اولیه موجود در هند با یکی دو پرواز وارد کشور شد.

معاون وزیر بهداشت عنوان کرد: هماهنگی لازم با بانک مرکزی، مجلس، وزارتخانه‌ها و سایر دستگاه‌هایی که می‌توانند در تأمین و انتقال دارو و مواد اولیه کمک کنند، در حال انجام است.

وی گفت: با توجه به شرایط موجود و محدودیت‌های ایجاد شده در برخی مسیرهای حمل‌ونقل، تأمین دارو از مسیرهای مختلف در حال پیگیری است و در موارد ضروری از ظرفیت حمل هوائی نیز استفاده می‌شود.

وی در ادامه بیان کرد: بخش مهمی از پیگیری‌ها مربوط به داروهای ضروری و حیاتی، مواد اولیه دارویی و اقلام مورد نیاز‌، تولید داخل است. بخشی از کالاهای ضروری و مواد اولیه مورد نیاز موجود در هند نیز در همین چارچوب با حمل هوائی وارد کشور شده است.

معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: باید منابع لازم برای پوشش اختلاف قیمت دارو و تجهیزات پزشکی در اختیار بیمه‌ها قرار گیرد تا توان حمایت آنها از مردم حفظ شود و پرداخت از جیب بیماران افزایش پیدا نکند. این موضوع در حال پیگیری است و برای بودجه سال آینده نیز باید منابع متناسب با نیاز واقعی حوزه دارو و تجهیزات پزشکی پیش‌بینی شود.

دکتر پیرصالحی در رابطه با آخرین وضعیت تأمین و توزیع واکسن آنفلوآنزا، بیان کرد: تأمین واکسن آنفلوآنزا از چند مسیر در حال انجام است و واکسن مورد نیاز گروه‌های هدف و پرخطر در اولویت قرار دارد. هماهنگی‌های لازم برای ورود محموله‌ها و توزیع آنها انجام شده و پس از ورود، توزیع متناسب با گروه‌های هدف و شبکه عرضه انجام خواهد شد.

وی با اشاره به تأمین واکسن کووید ۱۹ با توجه به شیوع مجدد کرونا، گفت: با توجه به سطح ایمنی ایجاد شده در جامعه، کرونا در حال حاضر خطرات سال‌های گذشته را ندارد و شرایط فعلی نیازمند واکسیناسیون عمومی نیست.