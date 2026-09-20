بوشهر؛ پایتخت انرژی کشور هنوز تشنه است
بوشهر- خبرنگار کیهان:
استان بوشهر؛ سرزمینی که در کنار خلیجفارس قرار دارد و میزبان بزرگترین تأسیسات نفت، گاز و پتروشیمی کشور است، سالهاست با یک سؤال جدی روبهروست: چرا مردم این استان باید همچنان با مشکل کمبود و جیرهبندی آب شرب دستوپنجه نرم کنند؟
مردم بوشهر در گرمای طاقتفرسای جنوب، در کنار صنایع عظیمی زندگی میکنند که بخش مهمی از انرژی کشور را تأمین میکنند؛ اما در مقابل، برای تأمین یکی از ابتدائیترین نیازهای زندگی، یعنی آب شرب پایدار، با مشکلات فراوان مواجهاند.
شهر بوشهر، مرکز استان، در شرایطی با جیرهبندی آب مواجه است که انتظار مردم از مسئولان این است که پس از سالها پیگیری و طرح وعدههای مختلف، راهکار اساسی و ماندگار برای حل این مشکل ارائه شود. ادامه این وضعیت زیبنده استانی نیست که عنوان پایتخت انرژی و اقتصادی کشور را یدک میکشد.
مردم حق دارند از مسئولان استانی و کشوری مطالبه کنند که چرا با وجود ظرفیتهای بزرگ اقتصادی، هنوز زیرساختهای تأمین آب شرب متناسب با نیاز مردم توسعه پیدا نکرده است؟ چرا باید خانوادهها در گرمای شدید جنوب، نگران زمان قطع و وصل آب باشند؟
مشکل آب بوشهر موضوعی نیست که بتوان آن را با وعده، گزارش و جلسات متعدد به تأخیر انداخت. مردم انتظار اقدام عملی، مدیریت جهادی و تصمیمهای مؤثر دارند؛ زیرا آب شرب، نیاز اساسی و حق طبیعی هر شهروند است.
مسئولان باید پاسخ دهند که برای پایان دادن به این وضعیت چه برنامه فوری و بلندمدتی دارند. مردم بوشهر شایسته شرایطی بهتر از این هستند؛ مردمی که سالها در کنار صنایع بزرگ کشور، سختیهای این منطقه را تحمل کردهاند، نباید در تأمین آب شرب با نگرانی روبهرو باشند.
بوشهر به کشور انرژی میدهد؛ اکنون نوبت آن است که کشور نیز برای حل مشکل آب مردم بوشهر با جدیت و سرعت اقدام کند.
رفع جیرهبندی آب در استان بوشهر، مطالبه عمومی و ضرورت فوری است؛ نه وعدهای برای آینده دور.