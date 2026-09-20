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کد خبر: ۳۳۸۴۴۸
تاریخ انتشار : ۲۹ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۴۶
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استاندار مازندران در بازدید از مدارس سیل‌زده بهنمیر خبر داد

تحقق وعده بازسازی ۶۶ مدرسه آسیب‌دیده قبل از بازگشایی مدارس

ساری- خبرنگار کیهان‌: 
مهدی یونسی رستمی، استاندار مازندران، در ادامه سلسله بازدیدهای میدانی خود از مناطق سیل‌زده استان، با حضور در بهنمیر، ضمن بررسی روند پاکسازی و بهسازی مدارس، بر تداوم اقدامات حمایتی تا بازگشت شرایط به حالت عادی تأکید کرد. ‎
استاندار مازندران در حاشیه این بازدید، با تأکید بر اولویت‌بندی مسائل آموزشی گفت: تأمین عدالت آموزشی یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های ما در مدیریت بحران اخیر بوده است. 
وی افزود: پیش‌تر به دانش‌آموزان عزیز استان قول داده بودم که مدارس آسیب‌دیده از سیل را در سریع‌ترین زمان ممکن بازسازی و نوسازی کنیم.
وی با اشاره به تکمیل فرآیند بازسازی ۶۶ مدرسه آسیب‌دیده در سطح استان، افزود: الحمدلله با تلاش شبانه‌روزی همکاران ما در دستگاه‌های اجرایی، به وعده خود در قبال دانش‌آموزان وفا کردیم و این فضاهای آموزشی جهت بهره‌برداری دانش‌آموزان آینده‌‌ساز استان آماده‌سازی شده است. 
مقام عالی دولت در مازندران در بخش دیگری از سخنان خود به بحث جبران خسارت سیل‌زدگان اشاره کرد و اظهار داشت: در دیدارهای چهره‌به‌چهره‌ای که با مردم اقصی نقاط استان داشتم، خوشبختانه شاهد رضایت نسبی از عملکرد مدیران و کارگزاران بودیم. با این حال، تأکید می‌کنم که ما این مسیر را رها نخواهیم کرد و تا زمان پرداخت کامل و جبران خسارات وارده به تک‌تک شهروندان، در کنار آنان خواهیم ماند.
استاندار مازندران همچنین از شناسایی نقاط حادثه‌خیز در زیرساخت‌های آسیب‌دیده خبر داد و گفت: تیم‌های تخصصی در حال شناسایی کامل نقاط آسیب‌پذیر هستند و عملیات مقاوم‌سازی این نقاط جهت پیشگیری از مخاطرات آتی با جدیت در دستور کار قرار دارد.
یونسی در پایان ضمن تقدیر از تعامل مثبت مردم، اظهار داشت: جا دارد از همراهی بی‌شائبه مردم عزیز در مرکز و شرق استان، فرمانداران، بخشداران، دهیاران و تمامی نیروهای جهادی که دوشادوش مدیریت استان برای عبور از این بحران تلاش کردند، صمیمانه قدردانی کنم.

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