تحقق وعده بازسازی ۶۶ مدرسه آسیبدیده قبل از بازگشایی مدارس
ساری- خبرنگار کیهان:
مهدی یونسی رستمی، استاندار مازندران، در ادامه سلسله بازدیدهای میدانی خود از مناطق سیلزده استان، با حضور در بهنمیر، ضمن بررسی روند پاکسازی و بهسازی مدارس، بر تداوم اقدامات حمایتی تا بازگشت شرایط به حالت عادی تأکید کرد.
استاندار مازندران در حاشیه این بازدید، با تأکید بر اولویتبندی مسائل آموزشی گفت: تأمین عدالت آموزشی یکی از مهمترین دغدغههای ما در مدیریت بحران اخیر بوده است.
وی افزود: پیشتر به دانشآموزان عزیز استان قول داده بودم که مدارس آسیبدیده از سیل را در سریعترین زمان ممکن بازسازی و نوسازی کنیم.
وی با اشاره به تکمیل فرآیند بازسازی ۶۶ مدرسه آسیبدیده در سطح استان، افزود: الحمدلله با تلاش شبانهروزی همکاران ما در دستگاههای اجرایی، به وعده خود در قبال دانشآموزان وفا کردیم و این فضاهای آموزشی جهت بهرهبرداری دانشآموزان آیندهساز استان آمادهسازی شده است.
مقام عالی دولت در مازندران در بخش دیگری از سخنان خود به بحث جبران خسارت سیلزدگان اشاره کرد و اظهار داشت: در دیدارهای چهرهبهچهرهای که با مردم اقصی نقاط استان داشتم، خوشبختانه شاهد رضایت نسبی از عملکرد مدیران و کارگزاران بودیم. با این حال، تأکید میکنم که ما این مسیر را رها نخواهیم کرد و تا زمان پرداخت کامل و جبران خسارات وارده به تکتک شهروندان، در کنار آنان خواهیم ماند.
استاندار مازندران همچنین از شناسایی نقاط حادثهخیز در زیرساختهای آسیبدیده خبر داد و گفت: تیمهای تخصصی در حال شناسایی کامل نقاط آسیبپذیر هستند و عملیات مقاومسازی این نقاط جهت پیشگیری از مخاطرات آتی با جدیت در دستور کار قرار دارد.
یونسی در پایان ضمن تقدیر از تعامل مثبت مردم، اظهار داشت: جا دارد از همراهی بیشائبه مردم عزیز در مرکز و شرق استان، فرمانداران، بخشداران، دهیاران و تمامی نیروهای جهادی که دوشادوش مدیریت استان برای عبور از این بحران تلاش کردند، صمیمانه قدردانی کنم.