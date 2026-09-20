مردم اروپا برای مواجهه با جنگ آماده میشوند
همزمان با تشدید حملات روسیه و اوکراین به زیرساختهای یکدیگر گزارشها حاکی است که کشورهای اروپایی افکار عمومی خود را برای مواجهه با جنگ آماده میکنند.
حملات متقابل روسیه و اوکراین به زیرساختهای یکدیگر به اوج خود رسیده است و روزی نیست که رسانهها از حملات به زیرساختهای انرژی و لجستیکی دوطرف خبری را منتشر نکنند. بامداد روز شنبه نیز پایتخت روسیه هدف شدیدترین حملات پهپادی اوکراین قرار گرفت. «سرگئی سوبیانین» شهردار مسکو، این حمله را «عظیمترین» حمله پهپادی به پایتخت روسیه توصیف کرد. به گفته وی این حملات پهپادی بیسابقه با هدف ایجاد اختلال در انتخابات روسیه صورت گرفت اما نتیجهبخش نبود. این حملات به پالایشگاه نفت «کاپوتنیا» (بزرگترین پالایشگاه مسکو) و چند ساختمان مسکونی اصابت کرده است که منجر به کشتهشدن دو نفر در منطقه مسکو و تخلیه اضطراری ۴۰۰ تن از ساکنان شد. مقامات روسیه اعلام کردند که بیش از ۱۶۰۰ پهپاد، از جمله ۴۵۰ پهپاد که مسکو را هدف قرار داده بودند، سرنگون شدهاند. دفتر نظارت هوائی در مسکو نیز اعلام کرد که بهدلیل شرایط امنیتی بیش از ۳۰ هواپیما نتوانستند در فرودگاههای مسکو به زمین بنشینند. از سوی دیگر وزارت دفاع روسیه نیز اعلام کرد که نیروهای این کشور حملات گستردهای را علیه تأسیسات وابسته به کییف که برای اهداف نظامی مورد استفاده قرار میگرفت، انجام دادند.
اروپا آماده جنگ میشود
اما در شرایطی که حملات پهپادی و موشکی روسیه و اوکراین به مواضع زیرساختی یکدیگر تشدید شده است، گزارشها از آمادهسازی افکار عمومی اروپا برای جنگ با روسیه حکایت دارد. روسها بارها اعلام کردهاند که قصدی برای حمله به اروپا ندارند اما نهادهای اطلاعاتی و امنیتی ناتو میگویند روسیه خود را برای حمله به یکی از کشورهای شرق اروپا تا پیش از سال 2030 میلادی آماده میکند. وبگاه بلومبرگ در زمینه آمادگی کشورهای اروپایی برای جنگ با روسیه نوشته است: همزمان با افزایش نگرانیها درباره احتمال جنگ با روسیه، آلمان خود را برای سناریوی ورود روزانه هزار مجروح جنگی و حملات گسترده به زیرساختهای درمانی آماده میکند. به نوشته بلومبرگ، مقامهای آلمان هشدار دادهاند که زیرساختهای درمانی آلمان برای چنین سناریویی آمادگی کافی ندارند و در صورت وقوع جنگ، بیمارستانهای نظامی بهسرعت با کمبود ظرفیت مواجه خواهند شد. به نوشته فارس به نقل از بلومبرگ، ارتش آلمان و نهادهای دولتی در حال ارزیابی بیمارستانها، زیرساختهای پزشکی و زنجیره تأمین دارو و تجهیزات هستند. یکی از مراکزی که بار دیگر موردتوجه قرار گرفته، یک مرکز درمانی زیرزمینی در شهر اولم در جنوبغربی آلمان است که در دوران جنگ سرد ساخته شد. به نوشته این گزارش، در یکی از سناریوهای بررسیشده از سوی ارتش آلمان، در صورت حمله روسیه به خاک یکی از کشورهای عضو ناتو، ممکن است روزانه تا هزار سرباز مجروح وارد آلمان شوند. پنج بیمارستان نظامی این کشور در چنین شرایطی بهسرعت به ظرفیت کامل خود میرسند و بیمارستانهای غیرنظامی نیز براساس قوانین آلمان موظف خواهند بود در زمان جنگ به درمان مجروحان کمک کنند.
تلویزیون رژیم صهیونیستی هم از صدور هشدارهای آمادگی برای شرایط اضطراری و جنگ در برخی کشورهای اروپایی با توجه به نگرانی این کشورها از احتمال گسترش جنگ روسیه-اوکراین به جبهههای جدید خبر داد. به گزارش ایسنا، «باراک بتیش» خبرنگار مسائل بینالملل کانال ۱۵ رژیم صهیونیستی گزارش داد که چندین کشور اروپایی در روزهای اخیر هشدارهای فوقالعادهای را صادر کرده و در آنها از شهروندان خود خواستند خود را برای شرایط اضطراری که میتواند شامل درگیریهای نظامی، حملات سایبری گسترده یا شرایط آب و هوائی شدید باشد، آماده کرده و موادغذایی و تجهیزات ضروری را ذخیره کنند. به روایت این گزارش، انگلیس، آلمان و لهستان از جمله کشورهایی هستند که این توصیهها را صادر کردهاند و سوئیس نیز به تازگی به آنها ملحق شده است. به نوشته بیبیسی دولت انگلیس هم در چارچوب بازنگری راهبرد دفاع مدنی و در واکنش به تشدید تهدیدات امنیتی ناشی از جنگ اوکراین، برنامهای برای آموزش عمومی با هدف ذخیرهسازی اقلام ضروری در منازل طراحی کرده است.