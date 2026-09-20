سرویس خارجی-

از صحنه‌های کنسرت و جشنواره‌های موسیقی تا دانشگاه‌ها و استودیوهای هالیوود، یک واقعیت بیش از گذشته خود را نشان می‌دهد: جنگ غزه فقط به میدان نظامی و سیاسی محدود نمانده و به یکی از مهم‌ترین عرصه‌های رویارویی فرهنگی در جهان تبدیل شده است.

در حالی که دولت‌ها و نهادهای سیاسی غربی در حال سرکوب هنرمندان حامی ملت مظلوم فلسطین هستند، شمار قابل‌توجهی از خوانندگان، بازیگران و چهره‌های سرشناس فرهنگی همچنان از فلسطینیان حمایت می‌کنند و حاضر نیستند صدای خود را خاموش کنند. آخرین نمونه این روند، ماجرای مکلمور، رپر آمریکایی و تور مشترک وی با اد شیرن، از خوانندگان شناخته‌شده موسیقی پاپ است؛ اتفاقی که اکنون به یکی از بحث‌برانگیزترین پرونده‌های صنعت موسیقی جهان تبدیل شده است.

حذف هنرمندان

چندی پیش بود که خبر رسید، مکلمور، خواننده سرشناس آمریکایی، پس از آنکه در یکی از اجراهای خود در آمریکا بار دیگر شعار «فلسطین آزاد» را سر داد و از فلسطینیان حمایت کرد، از ادامه حضور در تور با اد شیرن کنار گذاشته شد. برگزارکننده این تور اعلام کرد صاحبان برخی ورزشگاه‌ها و محل‌های برگزاری کنسرت گفته‌اند در صورت حضور مکلمور حاضر به میزبانی برنامه نخواهند بود. مکلمور نیز تأیید کرد فشارهایی از سوی صاحبان ورزشگاه‌ها، از جمله رابرت کرافت، مالک صهیونیست ورزشگاه ژیلت و مالک تیم نیوانگلند پاتریوتس، برای حذف او از تور در این تصمیم دخیل بوده است. این اتفاق از آن جهت اهمیت دارد که مکلمور یک هنرمند گمنام یا حاشیه‌ای در غرب نیست. او از چهره‌های شناخته‌شده موسیقی پاپ و هیپ‌هاپ آمریکاست و پیش از این نیز با انتشار قطعه اعتراضی «Hind’s Hall» به حمایت از فلسطینیان پرداخته بود. اما حذف مکلمور پایان ماجرا نبود. پس از کنار گذاشته شدن او، فینیاس، لوکاس گراهام، آرون رو و گروه بیوگا که قرار بود در بخش‌های مختلف تور اد شیرن اجرا داشته باشند، در اعتراض به این تصمیم از ادامه همکاری با تور کناره‌گیری کردند.اعضای گروه همراه اد شیرن نیز از تور خارج شدند. به این ترتیب، تلاش برای حذف یک صدای حامی فلسطین، خود به موجی تازه از همبستگی میان هنرمندان تبدیل شد.

همصدایی اد شیرن با فلسطین

در ادامه همین جنجال‌ها، اد شیرن در کنسرت خود در فیلادلفیا برای نخستین‌بار به ‌طور علنی درباره نسل‌کشی غزه سخن گفت. این خواننده تأکید کرد: وضعیت غزه «فاجعه‌بار و غیرقابل‌توجیه» است. او از میزان ویرانی و نسل‌کشی غیرنظامیان، به‌ویژه کودکان ابراز تأسف کرده و از وجود بی‌عدالتی سازمان‌یافته در کرانه باختری ابراز انزجار

کرد.

در بیرون محل برگزاری کنسرت اد شیرن نیز هزاران معترض حامی فلسطین تجمع کرده و با در دست داشتن پرچم فلسطین، به حذف مکلمور از تور اعتراض کردند.

قربانیان دیگر

ماجرای مکلمور در واقع بخشی از روندی گسترده‌تر است که طی سه سال گذشته در صنعت سرگرمی غرب مشاهده شده است؛ روندی که در آن برخی هنرمندان به‌دلیل مواضع انتقادی نسبت به سیاست‌های رژیم اسرائیل یا حمایت از فلسطینیان با لغو برنامه، قطع همکاری، حذف از پروژه‌های هنری یا محدودیت‌های دیگر مواجه شده‌اند.

یکی از روشن‌ترین نمونه‌ها، ملیسا باررا، بازیگر مکزیکی- آمریکایی است. باررا در سال ۲۰۲۳ پس از انتشار مجموعه‌ای از مطالب در حمایت از فلسطینیان و انتقاد از اقدامات اسرائیل، از فیلم Scream VII کنار گذاشته شد. شرکت تولیدکننده فیلم نیز به‌دلیل مواضع ضدصهیونیستی ملیسا باررا و دفاع او از آرمان فلسطین از حذف وی از این پروژه خبر داد.

از هالیوود تا دانشگاه

پیش از این نیز سوزان ساراندون، بازیگر برنده اسکار، نیز در نوامبر ۲۰۲۳ پس از حضور در تجمع‌های حامی فلسطین از سوی آژانس استعدادیابی (United Talent Agency) کنار گذاشته شد. او در تجمع‌های مختلف خواستار توجه به وضعیت فلسطینیان و توقف نسل‌کشی در غزه شده بود. در سال ۲۰۲۵ نیز کهلانی (Kehlani)، خواننده مشهور آمریکایی، با لغو برنامه خود در دانشگاه کرنل مواجه شد. قرار بود این خواننده در جشن سالانه دانشگاه اجرا کند، اما پس از اعتراض‌هایی درباره مواضع او نسبت به رژیم اسرائیل و دفاع از فلسطین، رئیس دانشگاه اعلام کرد اجرای او لغو شده است. در گزارش‌های مربوط به این پرونده به حمایت علنی کهلانی از فلسطینیان و استفاده از نمادها و پیام‌های مرتبط با آرمان فلسطین در آثار او اشاره شده است. اما فشار بر هنرمندان تنها به برخورد با افراد محدود نمانده است. در سال ۲۰۲۴ بیش از ۱۰۰ هنرمند از جشنواره گریت اسکیپ انگلیس در اعتراض به ارتباط مالی یکی از حامیان جشنواره با رژیم صهیونیستی و در همبستگی با فلسطینیان، از شرکت در جشنواره خودداری کردند. تمام شواهد حاکی از آن است که اکنون علی‌رغم فشارهای مضاعف، صدای فلسطین از صحنه‌های موسیقی جهان حذف نشده است. برعکس؛ هر بار که یک هنرمند کنار گذاشته می‌شود، هنرمندان دیگری به او می‌پیوندند؛ هر بار که یک کنسرت لغو می‌شود، اعتراض دیگری شکل می‌گیرد و هر بار که تلاش می‌شود مسئله فلسطین از فضای فرهنگی غرب حذف شود، نام فلسطین دوباره به صدر اخبار جهان بازمی‌گردد. حمایت گسترده هنرمندان از آرمان فلسطین باعث شده امروز غزه فقط در گزارش‌های خبری دیده نشود؛ بلکه صدای فلسطینیان اکنون در ترانه‌ها، کنسرت‌ها، جشنواره‌ها، سینما و وجدان جامعه هنری جهان نیز حضور داشته باشد و این مسئله بی‌تردید مهم‌ترین شکست سیاستی است که می‌کوشید با فشار سیاسی و اقتصادی، صدای فلسطین را خاموش کند.