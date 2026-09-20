جز مقاومت، راهی برای آزادی نیست دشمن را شکست داده، با تحقیر بیرون میکنیم
سرویس خارجی-
دبیرکل حزبالله لبنان، در پیامی تصویری، گفت: «جز مقاومت، راهی برای آزادی لبنان نیست و در نهایت دشمن را شکست داده، با تحقیر بیرون میکنیم.»
شیخ نعیم قاسم، دیرکل حزبالله لبنان، در پیامی تصویری به کنفرانس شهید مقاومت به مناسبت پنجاه و پنجمین سالگرد تأسیس سازمان دانشجویان امامیه در پاکستان، با بیان اینکه مقاومت تنها راه آزادسازی سرزمین است، تأکید کرد که مقابله با استکبار و رژیم اسرائیل تنها از طریق مقاومت امکانپذیر است. وی با تأکید بر اینکه گزینه مقاومتش، علیرغم عدم توازن قدرت، اثربخشی خود را در لبنان ثابت کرده است، افزود: تجربه ما با مقاومت در لبنان ثابت کرده است که سرزمین و مردم را آزاد میکند، دشمن صهیونیستی را با شکست و تحقیر بیرون میراند و مسئله فلسطین را به سرزندگی و توانایی خود بازمیگرداند. به گزارش ایرنا به نقل از شبکه المنار، دبیرکل حزبالله لبنان، مسئله فلسطین را یک مسئله محوری دانست و تأکید کرد که مقاومت در همه اشکال آن ضروری است. وی اظهار داشت که مقاومت به معنای طرد دشمن و مبارزه در زمانی است که میتوانیم بجنگیم، هر کدام براساس جایگاه و نقش خود. شیخ نعیم قاسم در مورد جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران گفت: تجاوز علیه جمهوری اسلامی با هدف سرنگونی صورت گرفت، اما با چالش روبهرو شد و حتی اگر مدت زیادی طول بکشد، ایران پیروز شده است. وی افزود: «حتی اگر روزها یا ماهها طول بکشد، ما پیروز هستیم زیرا ما استقامت کردیم و مانع از دستیابی آنها به اهدافشان شدیم.» دبیرکل حزبالله لبنان افزود: «به تدریج، ناگزیر نقاط ضعف ظاهر میشوند و دشمن در سطح مادی سقوط خواهد کرد و با عزم و اراده و پایداری در کنار مردم خود، میتوانیم به نتیجه مطلوب برسیم.»
جلسهای پُرمناقشه
خبر دیگر آنکه جلسه دو روزه پارلمان لبنان که قرار بود به بررسی عملکرد دولت نواف سلام اختصاص یابد، به عرصهای برای مناقشه بر سر سلاح حزبالله، حاکمیت دولت، مذاکرات با رژیم اسرائیل، وضعیت جنوب و بحران اقتصادی کشور تبدیل شد. نواف سلام ضمن تشریح هزینههای سنگین جنگ و تأکید بر اصلاحات اقتصادی، بازسازی و انحصار سلاح در دست دولت، بر تلاش برای خروج نیروهای رژیم اسرائیل از خاک لبنان تأکید کرد. در مقابل، نمایندگان حزبالله بر تداوم مقاومت تا پایان اشغال خاک لبنان پافشاری کردند و برخی نمایندگان نیز نسبت به مفاد توافق با اسرائیل و احتمال امتیازدهی به این رژیم هشدار دادند. با وجود اختلافات و تنشهای شدید، پارلمان در نهایت با ۶۸ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع به دولت سلام اعتماد کرد؛ نشستی که بیش از تغییر دولت، عمق اختلافات سیاسی لبنان درباره سلاح مقاومت، اختیارات دولت و آینده جنوب را آشکار کرد.
حمله به ۱۵۰ آمبولانس و شهادت ۱۳۵ امدادگر
از لبنان همچنین خبر میرسد که وزیر بهداشت لبنان با اشاره به تداوم حملات رژیم صهیونیستی به جنوب این کشور و هدف قرار گرفتن مراکز درمانی، اعلام کرد که تاکنون بیش از ۱۵۰ آمبولانس مورد اصابت قرار گرفته و بیش از ۱۳۵ امدادگر شهید شدهاند. «رکان ناصرالدین» با محکوم کردن حمله به بیمارستان دولتی «میس الجبل» و تأکید بر نقض کنوانسیونهای بینالمللی، خواستار واکنش قاطع جامعه جهانی و سازمان بهداشت جهانی برای جلوگیری از تداوم حملات به مراکز و کارکنان درمانی شد. «بلال عبدالله» نماینده پارلمان لبنان نیز هدف قرار دادن بیمارستانها و مراکز اورژانس را جنایتی جدید خواند و تأکید کرد که محکومیتها کافی نیست و باید اقدامات عملی صورت گیرد. این اظهارات در حالی مطرح میشود که حملات رژیم صهیونیستی به لبنان از اسفند ۱۴۰۴ تاکنون به شهادت و زخمیشدن شماری از شهروندان و آوارگی بیش از یک میلیون نفر منجر شده و بخشهایی از جنوب لبنان همچنان در اشغال این رژیم قرار دارد. خبر دیگر نیز آنکه ارتش رژیم اشغالگران اسرائیل حملات هوایی، توپخانهای و انفجارهایی را در چندین شهر در جنوب لبنان انجام داد، در همین حال یک خدمه آمبولانس از حملهای که آنها را در نبطیه الفوقا هدف قرار داده بود، جان سالم به در بردند.