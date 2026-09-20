شلیک یمن به قلب آلسعود ریاض دست به دامان ترامپ و نتانیاهو شد
سرویس خارجی-
در پی تشدید حملات عربستان به یمن، نیروهای مسلح یمن با اجرای دو عملیات موشکی و پهپادی ویژه، اهداف حساس در ریاض و تأسیسات آرامکو در ینبع را هدف قرار دادند؛ همزمان با افزایش فشارها بر زیرساختهای نفتی و مسیرهای کشتیرانی سعودی، ریاض برای دریافت حمایت بیشتر، دست به دامان آمریکا و رژیم اسرائیل شده است.
تحولات اخیر در عرصه درگیری یمن و ائتلاف سعودی- که خود آن را باید بخشی از جنگ بزرگ منطقهای دانست- بار دیگر نشان داد که توازن قدرت در این جبهه دستخوش تغییر شده است. آنچه روزگاری بهعنوان برتری نظامی و اقتصادی یکطرفه تصور میشد، امروز با واقعیتهای میدانی و پیامدهای عملیاتی متفاوتی روبهروست. نیروهای مسلح یمن شنبه دو عملیات نظامی کیفی را با استفاده از شمار قابلتوجهی موشک بالستیک، کروز و پهپاد اجرا کردند. اولین عملیات اهداف حساس در ریاض، پایتخت عربستان را با دفت هدف قرار داد و دومین عملیات تأسیسات آرامکو در ینبع را نشانه رفت. به گفته سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن، هر دو عملیات به موفقیت انجامید و آتشسوزیهای گستردهای در مکانهای موردنظر بر جای گذاشت. این حملات در چارچوب معادله «محاصره در برابر محاصره و تشدید در برابر تشدید» صورت گرفت و پاسخی مستقیم به تجاوزهای مداوم سعودی و ادعاهای بیاساس آنها بود.
یحیی سریع این را هم گفت که این عملیاتها پاسخی به تهمت بزرگی است که یمن را به هدف قرار دادن شهر مکه متهم میکند؛ عملیاتی که برای یاری مکه در برابر «اهانت قارون زمان، شاخ شیطان نجدی سعودی» انجام شد. او به تجاوز مداوم عربستان با هواپیماهای اف-۱۵ و تایفون از پایگاههای خمیس مشیط و طائف اشاره کرد و شمار این حملات هوائی را تاکنون ۷۳۲ مورد اعلام کرد که منجر به تلفات غیرنظامیان و تخریب گسترده زیرساختهای غیرنظامی یمن شده است. عملیاتهای اخیر همچنین واکنشی به تلاش دشمن برای هدف قرار دادن صنعا با تاکتیکهای داعشی و بمبارانهای بدون تمایز بود.
نیروهای مسلح یمن اعلام کردند که معادله محاصره در برابر محاصره را تا توقف تجاوز و پایان محاصره یمن ادامه خواهند داد و نیروهای وابسته به سعودی را هدف قرار میدهند. یحیی سریع ادعاهای رسانههای سعودی مبنی بر هدف قرار دادن غیرنظامیان را بیاساس خواند و آن را نتیجه رهگیریهای ناموفق پدافند دشمن دانست. حزام الاسد، عضو دفتر سیاسی انصارالله نیز تأکید کرد که موشکهای یمن نقطهزن هستند و به اهداف نظامی و حساس اصابت میکنند؛ در حالی که سامانههای پاتریوت سعودی خود غیرنظامیان را در معرض خطر قرار میدهند.
هشدار و بازگشت اضطراری ترامپ
ساعاتی پس از این تحولات نظامی، وزارت خارجه آمریکا هشدار سطح ۳ برای عربستان و سطح ۴ (ممنوعیت سفر) برای یمن صادر کرد و به آمریکاییهای حاضر در غرب آسیا توصیه نمود هوشیاری خود را افزایش دهند و برای لغو پروازها، بستهشدن حریم هوائی و اختلالات سفر آماده باشند. این وزارتخانه مدعی شد موشکها و پهپادها شهرها، زیرساختها و تأسیسات انرژی عربستان را هدف قرار دادهاند. همزمان، تحلیلگر سیانان اعلام کرد: دونالد ترامپ در کمپ دیوید گزینههای حمله به یمن را بررسی کرده است. همچنین کاخسفید تمامی برنامههای او را لغو کرده و رئیسجمهور بهطور زودهنگام به واشنگتن بازگشته است!
ریاض دست به دامان ترامپ و نتانیاهو
به نظر در مورد همین وضعیت اضطراری فوق است که محمد الفرح، عضو دفتر سیاسی انصارالله، تصریح کرده است: رژیم جنایتکار سعودی برای درخواست پشتیبانی به آمریکا و رژیم صهیونیستی پناه برده است، در حالی که یمنیها تکیه بر خداوند و وعدههای الهی را دنبال میکنند. او تأکید کرد که اجماع قدرتهای جهانی برای حمله به یک آرمان عادلانه لزوماً به معنای موفقیت آنها نیست و مکر دشمنان میتواند دامنگیر خودشان شود. محمد مفتاح، سرپرست نخستوزیری یمن نیز هشدار داد که اگر دشمن سعودی با مغلطهکاری پیش برود، دامنه معادلات گسترش مییابد و ممکن است به بستن فرودگاههای سعودی و هدف قرار دادن چندین تأسیسات برسد.
گسترش عملیات به عمق عربستان
عبدالولی البخیتی، کارشناس یمنی، با اشاره به جهش استراتژیک نبرد، گفت: یمن با گسترش عملیات به عمق خاک عربستان موفق شده تأسیسات نظامی و نفتی این کشور را تحت محاصره مؤثر درآورد. او از کنترل فرودگاه الحدیده و شهر استراتژیک المخا توسط انصارالله گفت و تأکید کرد که سامانههای آمریکایی تاد و پاتریوت در رهگیری موشکهای یمنی که عمق عربستان را هدف قرار دادهاند، ناکام ماندهاند. عملیات اخیر علیه فرودگاه بینالمللی ملک خالد نیز به اهداف خود رسید و تأثیر سیاسی آن نمایان شد.
نکته دیگر که در مرور اخبار یمن خوب است که به آن اشاره شود، آنکه شورای جهادی گردانهای سیدالشهداء عراق، دیروز، احتمال درگیری زمینی و رویارویی مستقیم با رژیم سعودی را در صورت تشدید و شتاب گرفتن تحولات منطقه بررسی کرده است. گفتنی است، بارها رژیم سعودی مقاومت عراق را بیجهت متهم به حمله پهپادی به عربستان کرده است و به نظر میرسد این رفتارهای سعودی که یکبار هم بهانه یک حمله هوایی به گروههای مقاومت در عراق شد، میتواند برای آنان سنگین تمام شود.
افت شدید تردد کشتیهای سعودی
شرکت رصد کشتیرانی کپلر اعلام کرد تنها پنج کشتی حامل کالاهای سعودی طی هفت روز گذشته از بابالمندب عبور کردهاند؛ رقمی کمتر از یکسوم میانگین هفتگی. انتقال نفت از این تنگه نیز کاهش یافته و از ۱۱ سپتامبر روزانه حدود ۳.۴ میلیون بشکه عبور کرده که نسبت به میانگین ۴.۴ میلیون بشکهای ابتدای سال افت قابلتوجهی دارد. دولت یمن تأکید کرده هیچ مانعی در برابر کشتیرانی بینالمللی وجود ندارد و بابالمندب به روی همه کشورها باز است، جز کشتیهای سعودی. میانگین عبور روزانه ۳۵ کشتی از دهم تا هجدهم سپتامبر این ادعا را تأیید میکند.
اختلال در صادرات نفت عربستان
حمله به خط لوله شرق-غرب عربستان به سه ایستگاه پمپاژ آسیب زد و موجب اختلال در بارگیری نفت از بندر ینبع شد. رویترز از توقف بارگیری نفت خام در این بندر و لغو برخی محمولهها به مقصد اروپا خبر داد. بلومبرگ نیز گزارش کرد، آرامکو به حداقل دو پالایشگاه اروپایی اطلاع داده که در ماه آینده نفت خام دریافت نخواهند کرد. آرامکو تلاش میکند بخشی از فعالیت خط لوله را ظرف چند روز از سر بگیرد و ظرفیت کامل را طی حدود شش هفته بازگرداند، به شرط آنکه حمله دیگری رخ ندهد.
نفت سعودی؛ منبع بیثباتی و تغذیه رژیم اسرائیل
حزام الاسد حکومت سعودی را عامل اصلی ایجاد فتنه در منطقه و تأمینکننده مالی اصلی رژیم صهیونیستی دانست و نفت عربستان را منشأ تروریسم و بیثباتی خواند. او تأکید کرد که نیروهای مسلح یمن غیرنظامیان را هدف قرار نمیدهند و ادعای هدفگیری مکه ادعایی کذب است. یمن با پایبندی به معادله تشدید در برابر تشدید و محاصره در برابر محاصره، نشان داده که توانمندی نظامیاش فراتر از محاسبات ریاض و حامیان غربیاش است و تا پایان تجاوز و رفع محاصره، این مسیر را ادامه خواهد داد.