جولان راستهای افراطی در خیابانهای لاهه
تجمع اعتراضی راستهای افراطی علیه سیاستهای مهاجرتی دولت هلند در شهر لاهه، به خشونت و درگیری با پلیس ضدشورش کشیده شد.
به گزارش تارنمای شبکه خبری یورونیوز، پلیس ضدشورش هلند در مرکز لاهه با راستهای افراطی درگیر شد. نیروهای پلیس با استفاده از باتوم، سگهای ویژه و خودروهای آبپاش برای متفرق کردن تجمعکنندگان وارد عمل شد. براساس این گزارش، معترضان در جریان تجمع «ما مردم هستیم» که در اعتراض به سیاستهای دولت در زمینه مهاجرت و پناهندگی برگزار شده بود، مواد آتشزا و دیگر اشیاء را به سوی ماموران پلیس پرتاب کردند و به شیوه نازیهای آلمان سلام دادند. براساس این گزارش معترضان قصد داشتند در سطح شهر راهپیمایی کنند، اما مقامهای محلی این راهپیمایی را ممنوع کردند و پس از آغاز درگیریها در مالیفلد، پارک مرکزی شهر که محل تجمع معترضان بود، از آنها خواستند محل را ترک کنند. پلیس سواره نیز در جریان عملیات چندین نفر را بازداشت کرد.