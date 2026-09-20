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کد خبر: ۳۳۸۴۳۹
تاریخ انتشار : ۲۹ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۲۱
سرویس کیهان » اخبار
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رژیم صهیونیستی از زمان رفتن بشار اسد 1000 بار به سوریه تجاوز کرده است

دیده‌بان حقوق بشر سوریه از تشدید تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه این کشور، و بیش از 1000 مورد تجاوز این رژیم، از زمان سقوط دمشق تاکنون خبر داد.
به گزارش مهر به نقل از المیادین، دیده‌بان حقوق بشر سوریه اعلام کرد از زمان سقوط دمشق (آذر 1403) تا ۱۹ سپتامبر جاری (28 شهریور) بیش از هزار مورد تجاوز زمینی رژیم صهیونیستی علیه این کشور ثبت شده و شدت این تجاوزات طی سال جاری افزایش پیدا کرده است. در سال ۲۰۲۵، ۴۶۰ مورد تجاوز و در سال ۲۰۲۶، ۵۹۴ مورد ثبت شده است. تجاوزات رژیم علیه این کشور تنها به پیشروی‌های زمینی ختم نمی‌شود بلکه از ابتدای سال جاری تاکنون ۷۸ مورد حمله هوایی و زمینی ثبت شده است.
خبر دیگر آن‌که گسترش موج نارضایتی در حسکه سوریه از افزایش قیمت سوخت و کمبود آن، موجب شد معترضان به خیابان‌ها بیایند و با به آتش کشیدن لاستیک، برخی از مسیرهای اصلی این شهر را مسدود کنند.

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