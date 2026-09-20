۱۷ هزار دانشجوی جهادی پای کار محرومان
رضا غلامزاده، معاون عملیات جهادی سازمان بسیج دانشجویی، به تشریح اقدامات دانشجویان جهادگر در ماههای پس از جنگ و فعالیتهای تابستانی پرداخت.
در شرایط جنگی، بسیج دانشجویی برای کمک به کشور و پشتیبانی از مردم پای کار آمده و با بهرهگیری از ظرفیت گروههای جهادی و شبکه دانشجویی، در عرصههای مختلف خدمترسانی و حمایت از مردم حضور یافته است. این مجموعه همچنین تلاش کرده است ظرفیتهای دانشجویی را برای مواجهه با شرایط بحرانی و تهدیدهای احتمالی حفظ و تقویت کند
در همین راستا، به سراغ رضا غلامزاده، معاون عملیات جهادی سازمان بسیج دانشجویی، رفتیم و در گفتوگو با وی در خبرگزاری فارس، درباره آمادگی شبکه دانشجویی برای شرایط جنگی، نقش دانشجویان در تجمعات شبانه، فعالیتهای جهادی در مناطق مختلف کشور و برنامههای راهیان نور جنوب و غرب کشور به گفتوگو پرداختیم. غلامزاده گفت: ما هر سال شاهد برگزاری یکسری اردوهای جهادی از سوی بسیج هستیم. امسال با توجه به نبرد با استکبار جهانی و جنگ ۴۰ روزهای که پشت سر گذاشتیم، همه فعالیتهایی که دانشجویان و گروههای جهادی انجام میدهند، رنگ و بوی جنگ دارد و تلاش میکنیم این رویکرد را در اردوها بیشتر کنیم تا آمادگی بیشتری در میان مردم ایجاد شود.
وی افزود: تقریباً میتوان گفت امسال برنامهریزی انجام شده و دانشجویان مشغول فعالیت هستند و قرار است حدود ۲۰ هزار نفر دانشجو در اردوهای جهادی شرکت کنند. این اردوها در سراسر کشور و در همه استانها در حال برگزاری است و حدود ۹۰۰ تا هزار گروه جهادی و دانشگاهی در این حرکت مشارکت دارند.
معاون عملیات جهادی سازمان بسیج دانشجویی ادامه داد: این فعالیتها تا زمان بازگشایی دانشگاهها و آغاز سال تحصیلی ادامه خواهد داشت. این اردوها به صورت «هجرت» برگزار میشود؛ به این معنا که گروهها از یک استان یا مرکز استان به شهرستانهای کمبرخوردار هجرت میکنند و در آن مناطق به ارائه خدمت میپردازند. یکی از اقداماتی که در همین الگو و با توجه به فصل و شرایطی که در آن قرار گرفتهایم، برنامهریزی شده، حضور دانشجویان در تعدادی از شهرستانهای حساس کشور است. تقریباً ۱۴ استان در حال فعالیت در حدود هفت تا هشت شهرستان حساس کشور هستند.
غلامزاده اظهار داشت: شهرستانهایی مانند جاسک، چابهار، کنارک و میناب از جمله مناطقی هستند که این برنامه در آنها در حال اجراست. استانها ظرفیتهای خود را به این مناطق بردهاند و دانشجویان در کنار مردم آن مناطق حضور پیدا کردهاند تا بتوانند بخشی از خسارتهایی را که در برخی نقاط اتفاق افتاده جبران کنند، بازنمایی امیدی در آنجا داشته باشند و پیامی را به جهانیان منتقل کنند که ما در همان جایی که ضربه خوردهایم، ایستادهایم و از همین نقطه نیز مقاومت میکنیم.خدمت در همین نقطه و در کنار رزمندگانی است که در این مناطق مقاومت میکنند. ما نیز در کنار آنها ایستادهایم و خدمت و مقاومت دو امر درهمتنیده و در یک راستا هستند. در استانهای مختلف، بهویژه در شهرستانهای نوار جنوبی کشور و بخشی از نوار غربی کشور که حساسیت بالاتری دارند یا به حضور دانشجویان نیاز بیشتری دارند، این اتفاق افتاده است. فعالیت گروههای جهادی حدود دو ماه گذشته آغاز شده و انشاءالله تا بازگشایی دانشگاهها و تقریباً نیمه مهرماه ادامه خواهد داشت.
وی در پاسخ به این سؤال که «چه تعداد دانشجو و دانشگاه در اردوهای جهادی امسال فعال هستند؟» گفت: تقریباً بر اساس آماری که تا الان داریم، حدود ۹۰۰ دانشگاه در تابستان فعالیت جهادی داشتهاند و حدود ۱۶ تا ۱۷ هزار نفر دانشجو تاکنون در اردوهای جهادی شرکت کردهاند. هدف ما حضور حدود ۲۱ تا ۲۲ هزار دانشجو است و تقریباً فکر میکنیم تا پایان این برنامه بتوانیم به این هدف برسیم. بنابراین، تا این مرحله حدود ۱۶ تا ۱۷ هزار دانشجو و ۹۰۰ دانشگاه در حرکت جهادی فعالیت داشتهاند.
غلامزاده ادامه داد: همانطور که اشاره کردم، تقریباً در هفت تا هشت شهرستان کشور شرایط مقداری حساستر است و وظیفه خودمان دانستیم که در این مناطق حضور بهتر و میدانیتری داشته باشیم و در کنار مردم و رزمندگانی که در آنجا حضور دارند، فعالیت کنیم. وی بیان داشت: تعدادی از شهرستانهای نوار جنوبی و تعدادی از شهرستانهای نوار غربی کشور که مورد تعرض قرار گرفتهاند و اتفاقاتی در آنها افتاده و مردم در آن مناطق آسیب دیدهاند، در این برنامه قرار دارند. رزمندگان ما نیز در این مناطق حضور دارند و مشغول فعالیت هستند. ما تلاش کردیم تمرکزی را از استانهای مختلف خودمان به این مناطق داشته باشیم. تقریباً ۱۴ استان در این هفت تا هشت شهرستان فعالیت میکنند و در عرصههای مختلف خدمات ارائه میدهند و در کنار مردم هستند.
غلامزاده افزود: این پیام در این مناطق منتقل میشود که ما باید دقیقاً در همان نقطهای که اتفاق افتاده، بایستیم. این حرکت به نوعی یک کار ملی و شبکه دانشجویی در جنوب و غرب کشور است که در این شهرستانها ایستاده و همه شبکه خود را فراخوانده است تا در کنار خدمات عمومی که در مناطق کمبرخوردار استان خود یا استانهای همجوار ارائه میکنند، در این مناطق نیز حضور داشته باشند و خدمات ارائه دهند.
وی اذعان کرد: ما این حرکت را به عنوان یک قرارگاه و فعالیت ملی تلقی میکنیم. ستاد بسیج دانشجویی در این مناطق مستقر شده و نیروهای خود را آورده و قرارگاهی با عنوان «قرارگاه دانشجویی حضرت زهرا(سلاماللهعلیها)» ایجاد شده است که تقسیم کار میکند.
غلامزاده همچنین اشاره کرد: هر یک از گروهها عرصه و جغرافیای خاص خود را تحویل میگیرند. مشخص میشود که برای مثال فلان روستا، فلان دهستان یا فلان دانشگاه باید در یک منطقه فعالیت کند. گروهها نیز بر اساس توانی که دارند، برای ۱۰ روز، ۱۵ روز یا هر مدتی که امکان حضور دارند، در منطقه فعالیت میکنند و پس از آن، گروه بعدی جایگزین میشود و این روند ادامه پیدا میکند.
وی افزود: یکی از نکات اصلی ما در این مناطق این است که به مردم بگوییم ما دانشجو هستیم و از استانهای دیگر آمدهایم. فارغ از اینکه یکسری خدمات ارائه میکنیم، این پیام را نیز منتقل میکنیم که حضور ما میتواند اثری در قلب مردم داشته باشد. به گزارش فارس، معاون عملیات جهادی سازمان بسیج دانشجویی ادامه داد: شاید کاری که ما بتوانیم در آنجا انجام دهیم، ساختن یک خانه یا دیوار، ارائه خدمات بهداشتی و درمانی یا انجام فعالیتهای دیگر باشد، اما پیامی که در قلب مردم اتفاق میافتد، مسئله دیگری است. آنها در لبه نبرد قرار دارند، هر شب صدای انفجار میشنوند و ممکن است به دلیل تعرضهایی که اتفاق میافتد، استرس زیادی به آنها وارد شود.