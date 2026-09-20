رئیس دفتر مقام معظم رهبری در قم با اشاره به عیادت خود از حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی، توضیحاتی درباره وضعیت جسمانی و روند درمان این مرجع تقلید ارائه کرد.

آیت‌الله محمود محمدی عراقی با حضور در یکی از بیمارستان‌های قم، از حضرت آیت‌الله سیدموسی شبیری زنجانی عیادت کرد و در جریان آخرین وضعیت جسمانی این مرجع تقلید قرار گرفت.

وی پس از این دیدار در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی از مراجع بزرگوار تقلید هستند و از جانب مقام معظم رهبری، مأموریت یافتیم که هرچه زودتر برای عیادت خدمت ایشان برسیم.

آیت‌الله محمدی عراقی افزود: به‌صورت مستقیم آخرین شرایط و وضعیت ایشان را از پزشک معالج جویا شدم.

رئیس دفتر مقام معظم رهبری در قم با اشاره به وضعیت جسمانی حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی گفت: بر اساس توضیحات پزشک معالج، مشکل اصلی ایشان در حال حاضر عفونت ریه است و متأسفانه این عفونت شدید است.

به گزارش رسا، آیت‌الله محمدی عراقی درباره احتمال انتقال این مرجع تقلید به تهران نیز اظهار کرد: موضوع انتقال ایشان به تهران را مطرح کردیم، اما نظر متخصصان این است که انتقال ریسک بالایی دارد و معتقدند تمام مراحل درمانی مورد نیاز در بیمارستان قم در حال انجام است.

رئیس دفتر مقام معظم رهبری در قم ادامه داد: بر اساس نظر پزشکان، در تهران اقدام درمانی دیگری که در اینجا انجام می‌شود، وجود ندارد و در حال حاضر بالاترین متخصصان در روند درمان ایشان حضور دارند.

وی همچنین از پیگیری برای استفاده از ظرفیت متخصصان تهران خبر داد و گفت: با وزیر بهداشت تماس خواهم گرفت تا با توجه به نظر پزشکان که انتقال ایشان را به مصلحت نمی‌دانند، در صورت ضرورت، تیمی از تهران برای اطمینان بیشتر اعزام شوند تا ایشان را معاینه کنند.

آیت‌الله محمدی عراقی در پایان با تأکید بر اهمیت دعا برای بهبودی حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی خاطرنشان کرد: امیدواریم به دعای مردم، خداوند بر ما منت بگذارد و هرچه زودتر حال ایشان بهتر شود و همه خوشحال شویم.