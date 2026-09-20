سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: این کمیسیون با تصویب مواد جدیدی از طرح راهبردی تنگه هرمز، استفاده از عنوان کامل «خلیج‌فارس» را در تمامی معاهدات، اسناد رسمی و مکالمات دریایی الزامی

کرد.

حسن قشقاوی، نماینده رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار مجلس خبرگزاری فارس، جزئیات مصوبات جلسه عصر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس را تشریح کرد.

وی با اشاره به تصویب مواد جدیدی درخصوص تنگه هرمز اعلام کرد: در جلسه امروز، «ماده ۱۰» مربوط به توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در منطقه استراتژیک تنگه هرمز به تصویب رسید.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس در این خصوص گفت: احداث، بهره‌برداری و توسعه زیرساخت‌های شبکه‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات، از جمله شبکه فیبر نوری در محدوده تنگه هرمز، منوط به موافقت مراجع ذی‌صلاح جمهوری اسلامی ایران است.

قشقاوی در ادامه با تبیین روند اجرائی این ماده افزود: برای اجرائی شدن این مصوبه، حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن، وزارت دفاع و پشتیبانی با هماهنگی وزارت ارتباطات و فناوری، وزارت راه و شهرسازی و ستاد کل نیروهای مسلح، آیین‌نامه اجرائی این ماده را تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رساند.

وی همچنین به تصویب ماده ۱۲ نیز اشاره کرد و گفت: طبق مصوبه جدید، درج عنوان کامل «خلیج‌فارس» در تمامی مذاکرات، معاهدات، توافقات، انتشارات، اسناد رسمی و همچنین مکالمات مرتبط با شناورها و ناوگان‌های دریایی، الزامی است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: در این جلسه «ماده ۱۳» طرح نیز بررسی شد. این ماده بر لزوم اعمال مقررات جمهوری اسلامی در قبال رعایت نشدن ضوابط عبور شناورها از تنگه هرمز تمرکز دارد.

قشقاوی افزود: مباحث مربوط به ماده ۱۳ در دست تکمیل است و پس از نهائی شدن، جزئیات دقیق آن ارائه خواهد شد.

حاجی‌پور:

این منطقه جایگاه دفن آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها خواهد بود

خبر دیگر اینکه، رضا حاجی‌پور، نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی در نطق میان‌دستور جلسه علنی روز یکشنبه ۲۹ شهریورماه، با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و تبریک آغاز سال تحصیلی، نسبت به تصمیمات اخیر درباره دانشگاه‌های دولتی شهرستان‌ها انتقاد کرد.

وی خطاب به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: در دولت یازدهم موضوع تجمیع ۶۴ دانشگاه دولتی شهرستان‌ها با دانشگاه‌های مرکز استان مطرح شد، اما در آن مقطع مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور فعلی، از نمایندگانی بود که برای حفظ استقلال این دانشگاه‌ها امضا جمع می‌کرد. امروز این پرسش مطرح است که چرا رئیس کمیسیون و وزیر علوم، با وجود عضویت در شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوبه‌ای را دنبال کرده‌اند که موجب خروج این دانشگاه‌ها از حالت انتفاع

می‌شود؟

حاجی‌پور با اشاره به دانشگاه تخصصی فناوری‌های نوین آمل افزود: قرار است این دانشگاه زیرمجموعه استان قرار گیرد، در حالی که با این تصمیم مخالف هستیم. از رئیس و اعضای هیئت‌رئیسه مجلس درخواست می‌کنم طرح استیضاح وزیر علوم را هرچه سریع‌تر به کمیسیون تخصصی ارجاع دهند تا زمینه بررسی آن در صحن علنی فراهم شود، چراکه عملکرد وزارت علوم با انتقاد نمایندگان مواجه

است.

نماینده مردم آمل سپس با تقدیر از حضور مردم در صحنه اظهار کرد: ملت ایران بیش از ۲۰۰ شب در خیابان‌ها پای انقلاب ایستادند و در طول ۴۷ سال گذشته و همچنین جنگ اخیر، با تبعیت از امام و رهبر خود از کشور و نظام دفاع کردند.

وی تصریح کرد: مردم ایران به دنیا نشان دادند که استکبار جهانی و صهیونیست‌ها تا امروز هیچ غلطی نکرده‌اند و هیچ غلطی هم نخواهند کرد. آنها در منطقه گرفتار شده‌اند و این‌جا جایگاه دفن آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها خواهد

بود.

حاجی‌پور در ادامه با انتقاد از وضعیت اقتصادی کشور گفت: در طول هشت سال جنگ تحمیلی نخست، افزایش قیمت کالاها به شکل امروز نبود، اما اکنون تورم، اجاره‌بها و قیمت کالاها روزبه‌روز افزایش پیدا می‌کند و در مقابل، حقوق مردم متناسب با هزینه‌های زندگی افزایش نمی‌یابد.

وی افزود: هرگونه تصمیم درباره حقوق بازنشستگان، حقوق‌بگیران و سایر اقشار باید بر مبنای تورم اتخاذ شود. از رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضائیه و رئیس‌مجلس می‌خواهم از مهر ۱۴۰۵ تا مهر ۱۴۰۶ برنامه‌ای برای تثبیت قیمت کالاها، اجاره‌بها، نهاده‌ها و مواد اولیه اجرا کنند و مسئولیت امور را به افراد متخصص

بسپارند. نماینده مردم آمل ادامه داد: صنعتگران کشور توانایی اداره حوزه خود را دارند و باید از ظرفیت آنان استفاده شود؛ دولت نیز باید از بنگاه‌داری و تصدی‌گری غیرضروری فاصله بگیرد.

وی در پایان خطاب به رئیس‌جمهور و با اشاره به شعارهای انتخاباتی وی گفت: مردم در سخت‌ترین شرایط جنگ نیز پای نظام ایستادند و در برابر ابرقدرت‌ها مقاومت کردند. انتظار می‌رود دولت در برابر مطالبات مردم مسئولانه عمل کند و کشور را به نحوی اداره کند که فشار تورم و مشکلات اقتصادی، کمر مردم را زیر بار هزینه‌های زندگی خم نکند.