حفاظت از کودکان در شبکههای اجتماعی
مصر با یک تصمیم تازه، برای حضور کودکان در شبکههای اجتماعی مرز سنی تعیین کرده و حتی برای نوجوانان هم محدودیتهای مشخصی گذاشته است.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از ایجیپت ایندیپندنت، مصر روز پنجشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۵ مقررات جدید و سختگیرانهای برای استفاده کودکان و نوجوانان از شبکههای اجتماعی وضع کرد. بر اساس این مقررات، کودکان زیر ۱۳ سال اجازه ندارند حساب شخصی مستقل در شبکههای اجتماعی داشته باشند و پلتفرمها موظفاند از ایجاد یا فعالسازی چنین حسابهایی جلوگیری کنند. نوجوانان ۱۳ تا کمتر از ۱۵ سال همچنان میتوانند حساب شخصی داشته باشند، اما حالت «ایمن» بهصورت خودکار و اجباری برای حساب آنها فعال میشود و خود کاربر تا زمانی که در این گروه سنی قرار دارد، نمیتواند این حالت را غیرفعال کند.
این مقررات در قالب یک دستور مشترک از سوی شورای عالی تنظیم رسانه و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات مصر صادر شده و پلتفرمها را موظف میکند سامانههای مؤثر احراز سن راهاندازی کنند و مانع دور زدن محدودیتهای سنی شوند. استرالیا از دسامبر ۲۰۲۵ بهعنوان اولین کشور جهان دسترسی زیر ۱۶ سال به پلتفرمهایی مثل اینستاگرام، تیکتاک و یوتیوب را ممنوع کرد، اندونزی نیز در سال ۲۰۲۶ محدودیت مشابهی برای زیر ۱۶ سال اعمال نمود و کشورهای اروپایی از جمله یونان (زیر ۱۵ سال)، دانمارک، اسپانیا، فرانسه و انگلیس قوانین یا طرحهای مشابهی برای محدودیت زیر ۱۵ یا ۱۶ سال تصویب کرده یا در حال اجرای آن هستند، ضمن اینکه اتحادیه اروپا نیز اخیراً طرحی برای ممنوعیت زیر ۱۳ سال و کنترل بیشتر نوجوانان پیشنهاد داده است.