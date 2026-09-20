رفتار با بیماران همچون حیوانات
رفتار با بیماران در بیمارستانهای سازمان ملی بهداشت و درمان انگلیس، در موجهای گرما بدتر از حیوانات بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، روزنامه دیلی تلگراف به نقل از نهاد صنفی پرستاران اعلام کرد: گرمای طاقتفرسای ساختمانهای خدمات درمانی «باعث افزایش مرگ» شده است. وقوع پیاپی موجهای گرما باعث شد بیماران در ساختمانهای قدیمی و فرسوده بیمارستانهای دولتی انگلیس بستری و درمان شوند؛ ساختمانهای بدون امکانات خنککننده که بیماران تابآوری در برابر این دماهای بیسابقه را نداشتند.
بر اساس گزارش جدید کالج سلطنتی پرستاری (RCN)، این وضع منجر به «افزایش مرگ افراد» شده است. پرستاری از جنوب شرقی انگلیس به این اتحادیه پرستاری گفت که شرایط مراقبت از بیماران، حتی از استانداردهای مجاز برای حیوانات خانگی هم بدتر بوده است. این پرستار گفت: واقعاً برایشان گریه کردهام. این وضعیت غیرانسانی است. گمان نمیکنم به هیچ مطب دامپزشکی اجازه داده شود در چنین شرایطی فعالیت کند.
به نوشته این نشریه انگلیسی، بسیاری از ساختمانهای سازمان ملی بهداشت و درمان، از جمله بیمارستانها و مطبهای پزشکان عمومی دولتی، فاقد سامانه تهویه مطبوعاند یا امکانات محدودی در این زمینه دارند. در برخی نقاط، بیماران مبتلا به سرطان که در بیمارستانی در لندن تحت شیمیدرمانی بودند، حین درمان دچار تعریق شدید میشدند؛ نوزادان در پایتخت دچار «تشدید مشکلات تنفسی» شده بودند و بیماران بخش سلامت روان در اتاقهای کوچک و بدون پنجره گرفتار مانده بودند. به گفته یک پرستار، دمای یکی از بخشهای کودکان در یورکشایر به ۴۴ درجه سانتیگراد رسید. پرستاری در منطقه شمال غربی گفت که بیماران بیشتر از اثرات گرما رنج میبردند تا دلیل اصلی بستریشان در بیمارستان؛ یکی دیگر از کارکنان نیز افزود که درمانشدن در راهروها باعث میشد حال آنها وخیمتر از زمانی شود که در خانه میماندند. پرستاران همچنین به وضعیت ساکنان آسایشگاههای سالمندان و ناکارآمدی برنامههای موجود برای حفظ ایمنی و آسایش سالمندان و افراد دارای بیماریهای مزمن اشاره کردند. بر اساس نتایج منتشرشده یک مطالعه دانشگاهی، در موجهای گرمای ماههای می و ژوئن (اردیبهشت و خرداد) فقط در انگلیس و ولز، دستکم دو هزار و هفتصد نفر، از جمله در بیمارستانهای این مناطق، دچار مرگ زودهنگام شدند.