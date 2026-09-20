توقیف موتورسیکلت متخلفان؛ بار اول یک هفته، در صورت تکرار تخلف یک ماه
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: موتورسیکلت متخلفان در صورت تکرار تخلف، یک ماه توقیف میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر، سردار ابوالفضل موسویپور با اشاره به تشدید برخورد با تخلفات موتورسیکلتسواران در پایتخت اعلام کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون، بیش از یک میلیون و ۷۷۰ هزار تخلف موتورسیکلتسواران در تهران اعمال قانون شده است.
موسویپور با تأکید بر اهمیت ایمنی راکبان موتورسیکلت افزود: در همین بازه زمانی، بیش از ۸۶۳ هزار فقره تخلف مربوط به نداشتن کلاه ایمنی نیز توسط مأموران پلیس راهور تهران اعمال قانون شده است.
وی ادامه داد: تخلفات موتورسیکلتسواران در تهران تنها به کلاه ایمنی محدود نمیشود؛ عبور از پیادهرو، حرکت در خلاف جهت، عبور از خط ویژه، عبور از چراغ قرمز، حمل بار و سرنشین غیرمجاز، نداشتن پلاک یا پلاک مخدوش، تولید صدای ناهنجار عمدی، حرکات نمایشی و تکچرخزدن، و همچنین همراه نداشتن گواهینامه و مدارک، از دیگر تخلفات شایع این گروه است.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ اظهار داشت: موتورسوارانی که مرتکب این تخلفات شوند، برابر ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی علاوه بر اعمال قانون، موتورسیکلت متخلف برای بار اول یک هفته در پارکینگ و در صورت تکرار تخلف به مدت یک ماه در پارکینگ توقیف میشود.
موسویپور با استناد به ماده ۱۶۴ آییننامه راهنمایی و رانندگی، که استفاده از کلاه ایمنی را برای راکب و سرنشین الزامی دانسته، گفت: کلاه ایمنی تنها یک الزام قانونی نیست؛ بلکه مهمترین سد دفاعی در برابر ضربات مهلک و صدمات غیرقابلجبران است.متأسفانه بسیاری از موتورسواران با نادیده گرفتن این الزام، ایمنی خود و سایر شهروندان را با خطر جدی مواجه میکنند. وی بیان داشت: موتورسیکلتسواران عزیز، کلاه ایمنی نخستین سپر محافظ جان شما در برابر ضربههای سنگین است. پیش از روشنکردن موتور، از بستن درست و محکم کلاه ایمنی استاندارد مطمئن شوید و سرنشین عقب را نیز به استفاده از کلاه ایمنی ملزم کنید. از حرکت در خلاف جهت، تردد در پیادهرو و خطوط ویژه، حمل بار غیرمتعارف و انجام حرکات نمایشی خودداری کنید؛ زیرا این رفتارها نهتنها جریمه و توقیف موتورسیکلت را به دنبال دارد، بلکه جان شما و دیگران را به خطر میاندازد. رعایت قانون، احترام به جان خود و خانواده شماست.