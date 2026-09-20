فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۳۸۴۲۸
تاریخ انتشار : ۲۹ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۲۱
سرویس کیهان » اخبار
الف الف
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ هشدار داد

توقیف موتورسیکلت متخلفان؛ بار اول یک هفته، در صورت تکرار تخلف یک ماه

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: موتورسیکلت متخلفان در صورت تکرار تخلف، یک ماه توقیف می‌شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، سردار ابوالفضل موسوی‌پور با اشاره به تشدید برخورد با تخلفات موتورسیکلت‌سواران در پایتخت اعلام کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون، بیش از یک میلیون و ۷۷۰ هزار تخلف موتورسیکلت‌سواران در تهران اعمال قانون شده است.
موسوی‌پور با تأکید بر اهمیت ایمنی راکبان موتورسیکلت افزود: در همین بازه زمانی، بیش از ۸۶۳ هزار فقره تخلف مربوط به نداشتن کلاه ایمنی نیز توسط مأموران پلیس راهور تهران اعمال قانون شده است.
وی ادامه داد: تخلفات موتورسیکلت‌سواران در تهران تنها به کلاه ایمنی محدود نمی‌شود؛ عبور از پیاده‌رو، حرکت در خلاف جهت، عبور از خط ویژه، عبور از چراغ قرمز، حمل بار و سرنشین غیرمجاز، نداشتن پلاک یا پلاک مخدوش، تولید صدای ناهنجار عمدی، حرکات نمایشی و تک‌چرخ‌زدن، و همچنین همراه نداشتن گواهینامه و مدارک، از دیگر تخلفات شایع این گروه است.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ اظهار داشت: موتورسوارانی که مرتکب این تخلفات شوند، برابر ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی علاوه بر اعمال قانون، موتورسیکلت متخلف برای بار اول یک هفته در پارکینگ و در صورت تکرار تخلف به مدت یک ماه در پارکینگ توقیف می‌شود.
موسوی‌پور با استناد به ماده ۱۶۴ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی، که استفاده از کلاه ایمنی را برای راکب و سرنشین الزامی دانسته، گفت: کلاه ایمنی تنها یک الزام قانونی نیست؛ بلکه مهم‌ترین سد دفاعی در برابر ضربات مهلک و صدمات غیرقابل‌جبران است.متأسفانه بسیاری از موتورسواران با نادیده گرفتن این الزام، ایمنی خود و سایر شهروندان را با خطر جدی مواجه می‌کنند. وی بیان داشت: موتورسیکلت‌سواران عزیز، کلاه ایمنی نخستین سپر محافظ جان شما در برابر ضربه‌های سنگین است. پیش از روشن‌کردن موتور، از بستن درست و محکم کلاه ایمنی استاندارد مطمئن شوید و سرنشین عقب را نیز به استفاده از کلاه ایمنی ملزم کنید. از حرکت در خلاف جهت، تردد در پیاده‌رو و خطوط ویژه، حمل بار غیرمتعارف و انجام حرکات نمایشی خودداری کنید؛ زیرا این رفتارها نه‌تنها جریمه و توقیف موتورسیکلت را به دنبال دارد، بلکه جان شما و دیگران را به خطر می‌اندازد. رعایت قانون، احترام به جان خود و خانواده شماست.

اشتراک گذاری
captcha
پربازدید ترین پربحث ترین

خوش‌رقصی ترکیه برای آمریکا نباید بی‌پاسخ بماند

حس خوب یک امضا (مقاله وارده)

سبیل برجام!(گفت و شنود)

ستون پنجم علیه ملت مبعوث‌شده

اعتراف رسانه‌های آمریکا به شکست غربگرایان همچنان نسخه تسلیم می‌پیچند

سلاح اقتصادی را از دست دشمن بگیریم(یادداشت روز)

می‌خواست هرمز را باز کند، تنگه دوم هم بسته شد!

دادستانی تهران علیه عوامل برگزاری «دو ماراتن تهران» اعلام جرم کرد

رزمایش ۳۱۳ هزار نفری جان‌فدایان ایران نمایش اقتدار سخت و نرم نظام اسلامی بود

ثروت عظیمی که در باب‌المندب انتظار یمنی‌ها را می‌کشد