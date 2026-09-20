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کد خبر: ۳۳۸۴۲۷
تاریخ انتشار : ۲۹ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۲۱
سرویس کیهان » اخبار
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دستگیری فرد وابسته به رسانه‌های معاند در پردیس

دادستان پردیس در استان تهران از شناسایی و دستگیری فردی خبر داد که اقدام به تهیه و ارسال فیلم‌های اغتشاشات، تصاویر ایست‌های بازرسی و تحولات سطح شهرستان برای رسانه‌های معاند می‌کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، عنایت‌الله علیپور گفت: در پی رصد و پایش فنی دقیق فضای مجازی و با اشراف اطلاعاتی سپاه شهرستان پردیس، فردی که بر اساس بررسی‌های انجام‌شده اقدام به تصویربرداری هدفمند از برخی حوادث، ایست‌های بازرسی و موضوعات خاص در سطح شهرستان و ارسال این تصاویر برای شبکه ایران اینترنشنال می‌کرد، شناسایی و دستگیر شد. علیپور افزود: متهم پس از دستگیری، برای انجام مراحل قانونی و رسیدگی به اتهامات انتسابی، تحویل مقام قضايی شد و پرونده وی در چارچوب ضوابط قانونی در حال رسیدگی است.
وی با تأکید بر استمرار رصد فضای مجازی خاطرنشان کرد: فعالیت‌های مجازی که با هدف جمع‌آوری و ارسال هدفمند اطلاعات، تصاویر یا محتوای مرتبط با موضوعات امنیتی و انتظامی صورت گیرد، مورد بررسی و پایش دقیق دستگاه‌های مسئول قرار خواهد گرفت. دادستان پردیس به افرادی که با تصور ناشناس ماندن در فضای مجازی اقدام به چنین فعالیت‌هایی می‌کنند، هشدار داد: فضای مجازی از اشراف فنی و اطلاعاتی برخوردار است و افراد نباید تصور کنند فعالیت‌های آنان بدون امکان شناسایی و پیگیری باقی خواهد ماند. توصیه می‌شود شهروندان از ورود به فعالیت‌هایی که می‌تواند تبعات قانونی و قضايی به دنبال داشته باشد، خودداری کنند.

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