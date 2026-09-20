74 دانشآموز و 18 معلم تهرانی در دو جنگ اخیر به شهادت رسیدند
مدیرکل آموزشوپرورش شهر تهران گفت: در شهر تهران در دو جنگ تحمیلی اخیر حدود
۷۴ دانشآموز و 18 معلم به شهادت رسیدند، همچنین ۳۰۰ مدرسه نیز دچار آسیب شدند.
به گزارش ایسنا، مجید پارسا در آیین بهرهبرداری همزمان از مدارس آسیبدیده در جنگ تحمیلی رمضان اظهار داشت: در شهر تهران در دو جنگ تحمیلی اخیر حدود ۷۴ دانشآموز به شهادت رسیدند که ۲۶ دانشآموز در جنگ تحمیلی اول (جنگ ۱۲روزه) و ۴۸ دانشآموز نیز در جنگ رمضان شهید شدند. همچنین ۱۳ معلم در جنگ رمضان از خانواده بزرگ آموزشوپرورش تهران به شهادت رسیدند همچنین پنج معلم نیز در جنگ ۱۲ روزه به شهادت رسیدند.
پارسا افزود: بیش از ۳۰۰ مدرسه از جنگ آسیب دیدند که آسیبها اکثراً جزئی بودند مانند شکستن دربها و پنجرهها؛ نهایتاً خیرین، شهرداریها، اولیاء و انجمن اولیاء و مدیران مدارس ورود کردند تا آسیبهای جزئی برطرف شد.
وی ادامه داد: پنج مدرسه هم به صورت کلی آسیب دیدند. امروز این نوید را به دانشآموزان میدهیم که همه این مدارس آماده شده و پذیرای دانشآموزان در سطح شهر تهران خواهند بود.