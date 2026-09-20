مدیرکل خدمات تحصیلی کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت: یک میلیون و ۱۰۰ هزار بسته تحصیلی به ارزش یک‌هزار میلیارد تومان برای دانش‌آموزان زیرپوشش این نهاد در سراسر کشور تهیه و توزیع شد.

به گزارش ایرنا، مجتبی حسن‌زاده روز یکشنبه در آیین توزیع ۱۱ هزار بسته‌ نوشت‌افزار در استان ایلام اظهار داشت: این کار در راستای عدالت آموزشی، پیشگیری از ترک تحصیل و شناسایی استعدادهای برتر خانواده‌های مورد حمایت انجام شده است.

حسن‌زاده افزود: تاکنون یک میلیون بسته تحصیلی میان دانش‌آموزان پخش شده است و در روزهای آینده نیز ۱۰۰ هزار بسته باقی‌مانده توزیع خواهد شد.

وی بیان داشت: منابع مالی این طرح بزرگ با کمک مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و مردم نیکوکار ایران اسلامی تامین شد و بخشی از این منابع نیز از محل اعتبارهای دولتی و استانی تخصیص یافت.

مدیرکل خدمات تحصیلی کمیته امداد یادآور شد: ترک تحصیل یکی از آسیب‌های اجتماعی جدی است و این بسته‌ها با هدف کاهش موانع اقتصادی از سر راه دانش‌آموزان توزیع می‌شود. این نهاد حمایتی در مسیر عدالت آموزشی گام برمی‌دارد و همه کوشش آن رفع یا کاهش دغدغه‌ دانش‌آموزان مددجو برای ادامه تحصیل است.

موفقیت‌های علمی دانش‌آموزان

مورد حمایت کمیته‌ امداد

حسن‌زاده با اشاره به موفقیت‌های علمی دانش‌آموزان مورد حمایت کمیته‌ امداد گفت: سال گذشته یک‌هزار و ۲۳۱ نفر از دانش‌آموزان زیر پوشش کمیته امداد رتبه‌های برتر دانشگاهی را کسب کردند که از این شمار ۴۶۵ نفر در رشته‌های پزشکی، ۴۸۳ نفر در رشته‌های مهندسی و ۱۸۳ نفر در رشته‌های حقوق و مدیریت پذیرفته شدند.

توزیع ۲۵۰ هزار بسته نوشت‌افزار

توسط بنیاد برکت در مناطق محروم

خبر دیگر اینکه، مدیرعامل بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام، از تهیه و توزیع ۲۵۰ هزار بسته نوشت‌افزار و

۱۰ هزار بسته معلمانه در آستانه سال تحصیلی جدید در مناطق محروم کشور خبر داد.

به گزارش کیهان، سیدامیرحسین مدنی با اشاره به برنامه‌های بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام در آستانه سال تحصیلی جدید اظهار داشت: امسال ۲۵۰ هزار بسته نوشت‌افزار برای دانش‌آموزان مقاطع مختلف تحصیلی تهیه شده که ۶۰ درصد آن به دانش‌آموزان دوره ابتدایی و ۴۰ درصد به دانش‌آموزان دوره متوسطه اختصاص دارد.

مدنی همچنین از تهیه ۱۰ هزار بسته معلمانه خبر داد و گفت: ارزش ریالی هر یک از این بسته‌ها حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است و این بسته‌ها با رویکرد حمایت از معلمان و تقویت ابزارهای آموزشی مورد نیاز آنان تهیه شده است. وی افزود: بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام در چارچوب رویکردهای حمایتی خود، توجه به دانش‌آموزان و جامعه آموزشی مناطق کم‌برخوردار را دنبال می‌کند و برنامه‌های مرتبط با آغاز سال تحصیلی نیز در همین راستا اجرا می‌شود.