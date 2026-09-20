بزرگراه یادگار امام(ره) با بهرهبرداری از مسیر شمال به غرب به میدان فتح رسید
مسیر شمال به غرب بزرگراه یادگار امام(ره) حدفاصل خیابان امام خمینی(ره) تا میدان فتح به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مسیر شمال به غرب بزرگراه یادگار امام(ره) حدفاصل خیابان امام خمینی(ره) تا میدان فتح با حضور مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران و علیرضا زاکانی، شهردار تهران به بهرهبرداری رسید.
رئیس شورای شهر تهران در این مراسم با اشاره به روند اجرای این پروژه، اظهار داشت: این پروژه یک پروژه حیثیتی برای شورای شهر تهران بود؛ چرا که اجرای آن بسیار سخت بود و مشکلات و موانع فراوانی در مسیر آن وجود داشت.
مهدی چمران افزود: در دوره قبلی شورای شهر این پروژه متوقف شده بود و وجود لولههای آب و معارضان، پیچیدگیهای زیادی برای اجرای آن ایجاد کرده بود، اما خوشبختانه امروز گرههای این پروژه همانند پروژه میدان فتح باز شد و به مرحله بهرهبرداری رسید.
وی ادامه داد: برنامه داریم این مسیر به صورت مستقیم تا میدان فتح در غرب و از سوی دیگر به سمت شرق و پل شهید کاظمی امتداد پیدا کند تا دسترسی آسانتر و مناسبتری برای شهروندان فراهم شود.
سردار عابد، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا نیز در این مراسم با اشاره به بهرهبرداری از بخشی از پروژه شمال به غرب بزرگراه یادگار امام(ره)، گفت: با وجود شرایط جنگی، فعالیت پروژههای قرارگاه به صورت شبانهروزی ادامه داشت و هیچ تعطیلی در روند اجرای پروژهها نداشتیم. براساس برنامهریزی انجامشده، عملیات اجرایی این پروژه نیز تا یک ماه و نیم آینده به طور کامل به پایان میرسد و پروژه به بهرهبرداری کامل خواهد رسید.
14 هزار میلیارد تومان هزینه اجرای پروژه
شهردار تهران نیز در حاشیه بهرهبرداری از مسیر شمال به غرب بزرگراه یادگار امام(ره) با اشاره به روند تکمیل این پروژه، اظهار داشت: اتمام کامل پروژه حدود یک ماه و نیم دیگر انجام خواهد شد، اما با توجه به آغاز ماه مهر، تصمیم گرفتیم یکی از فازهای پروژه را امروز به بهرهبرداری برسانیم.
به گزارش ایسنا، علیرضا زاکانی با اشاره به اقدامات انجامشده برای رفع معارضان پروژه افزود: در جریان اجرای این طرح، چهار معارض و ۱۲.۵ هکتار از اراضی و همچنین ۹۰ واحد ساختمانی آزادسازی شد تا پروژه به مرحله بهرهبرداری برسد.
زاکانی با بیان اینکه برای اجرای این پروژه حدود هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است، گفت: در بخش تملک نیز بالغ بر ۱۲.۶ هزار میلیارد تومان هزینه شده و در مجموع، هزینه اجرای این پروژه به حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.
وی ادامه داد: در قالب این پروژه، دو هزار و 550 متر مسیر از میدان جی تا میدان فتح گشایش یافته که حدود ۵۵۰ متر آن به صورت تونل اجرا شده است.
شهردار تهران با اشاره به تأثیر این پروژه بر شبکه بزرگراهی غرب تهران، اظهار داشت: در غرب تهران محدودیتهایی در ارتباطات بزرگراهی شمال و جنوب وجود داشت، اما با اجرای این پروژه، مسیر به میدان جی و در ادامه به بزرگراه شهید بروجردی متصل میشود و در نهایت این شبکه به جاده ساوه خواهد رسید.
زاکانی با بیان اینکه انتهای پروژه در میدان جی به سه بخش غربی، شرقی و جنوبی تقسیم میشود، گفت: بخش غربی امروز بازگشایی شد و تملکهای موردنیاز در بخش شرقی نیز انجام شده است.
وی بخش غربی پروژه را مهمترین قسمت آن دانست و افزود: عملیات بخش شرقی از میدان جی به سمت خیابان قزوین آغاز خواهد شد و بخش جنوبی نیز در حال بازطراحی است.
شهردار تهران خاطرنشان کرد: فاز شمال به جنوب پروژه حدود یک ماه و نیم دیگر به پایان میرسد و پس از آن، عملیات اجرای بال شرقی آغاز خواهد شد و در ادامه بازطراحی بخش جنوبی نیز به نتیجه خواهد رسید.
آسیب ۱۸ اتوبوس چینی در جریان انتقال
زاکانی در ادامه در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت انتقال اتوبوسهای چینی به کشور نیز گفت: اتوبوسها اکنون در بندرعباس تخلیه شدهاند. در جریان انتقال دریایی، آمریکاییها به تعدادی از اتوبوسها تعرض کرده و ۱۸ دستگاه آسیب دیدهاند.