مرکز غیرقانونی وابسته به سفارت فرانسه در تهران با پوشش آموزش زبان پلمب شد
مرکز غیرقانونی وابسته به سفارت فرانسه که تحت پوشش آموزش زبان خارجی اقدام به اجرای پروژههای ضد فرهنگ ایرانی – اسلامی و برخلاف امنیت ملی میکرد، با دستور دادستانی تهران پلمب شد.
قوه قضائیه اعلام کرد: در ادامه فعالیتها و اقدامات غیرقانونی و خارج از عرف دیپلماتیک فرانسه، مرکزی غیرقانونی وابسته به آن سفارت تحت پوشش آموزش زبان خارجی فعالیت میکرد.
بهرغم اخطارهای متعددی از سوی نهادهای قانونی مبنی بر دریافت مجوز فعالیت بر اساس قوانین و مقررات کشور، این مرکز از این مهم امتناع نموده و در عمل به قوانین کشور بیاحترامی کرد.
بر این اساس و با دستور قضايی دادستانی تهران، مرکز غیرقانونی وابسته به سفارت فرانسه در تهران (موصوف به CLF) که تحت پوشش آموزش زبان طی سالیان گذشته فعالیت میکرد، پلمب گردید.
این مرکز از عنوان زبانآموزی برای اجرای پروژههای ضد فرهنگ ایرانی – اسلامی و برخلاف امنیت ملی سوءاستفاده نموده و اقدام به شناسایی، شبکهسازی و تسهیل خروج نخبگان از کشور مینموده است.
بار دیگر تأکید میشود احترام و اجرای قوانین و مقررات کشورهای میزبان از سوی سفارتهای خارجی در عرف بینالملل لازمالاجرا است.