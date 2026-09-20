# پرسه ـ در ـ فضای ـ مجـازی

برای حل کدام گره؟

احمد نادری: «در شرایط جنگ مستقیم، سفر رئیس‌جمهور به نیویورک نباید به عادی‌سازی سیاسی یا تولید تصویر بازگشت ایران به میز مذاکره تقلیل یابد، وقتی رؤسای چین و روسیه نیز سال گذشته در مجمع حاضر نشدند و چهره‌هایی چون عضو سابق القاعده در منهتن تردد دارند، این سفر قرار است کدام گره را بگشاید؟»

امسال 168 نفر غایب‌اند

جمعی از کاربران و شخصیت‌های مطرح در فضای مجازی با انتشار این تصویر، در آستانه فعالیت مدارس در کشور، یاد و خاطره 168 دانش‌آموز و شهید مدرسه شجره طیبه میناب که توسط رژیم تروریست آمریکا به شهادت رسیدند را زنده نگه داشتند.

چرا در NPT مانده‌ایم؟

عبدالله گنجی: «حواستان هست علت خروج دیروز آمریکا از شورای حقوق بشر چی بود؟ اعلام این شورا مبنی بر جنایت آمریکا در میناب و لامرد. حالا این همه جنایت- به جرم نکرده هسته‌ای- با کمک گروسی علیه ما شده، هنوز در NPT نجیبانه مانده‌ایم و خسارت می‌بینیم و شهید می‌دهیم.»

کاپ اخلاق یا کلاهبرداری؟

سید نظام‌الدین موسوی: «خروج آمریکا از شورای حقوق بشر سازمان ملل را می‌توان از باب اخلاقی شدیداً مورد انتقاد قرار داد. اما روی دیگر سکه این است که در نظم جدید، حقوق بین‌الملل فقط زنجیر ضعفاست. کاش دستگاه دیپلماسی ما هم می‌فهمید که در دنیای جدید، کاپ اخلاق را فقط به کسی می‌دهند که بخواهند سر او کلاه بگذارند!»

دستاورد جدید ترامپ

ابراهیم رضایی: «مجاهدان محور مقاومت در جنگ رمضان و بعد از آن کاری کرده‌اند که امروز افتخار و دستاورد ترامپ این شده که یمنی‌ها قول داده‌اند با آمریکا نجنگند!»

پروژه‌ای هدفمند و کثیف

علی صمدزاده: «نسبت دادن عملیات نیروهای مسلح در پاسخ به نقض‌های مکرر نیروهای آمریکایی در تنگه‌هرمز به تبانی با شبکه تراستی، پروژه‌ای هدفمند و کثیف در پوشش مبارزه با فساد با هدف اعتبارزدایی از عملیات‌های نیروهای مسلح در شرایط جنگی و مصداق نشر اکاذیب است که قوه قضائیه باید با آن مقابله کند.»

شرایط جنگی و مسئله حجاب

ابوالفضل اقبالی: «می‌گویند: در شرایط جنگیِ کنونی چرا شما مدام درباره حجاب حرف می‌زنید؟ بزرگ‌ترین خدمتی که برای این کشور در شرایط جنگی کنونی از عهده کسی چون من برمی‌آید، مبارزه با افسرانِ فرهنگیِ موساد است. هدف ما از مبارزه با اباحه‌گری تقویت ایرانِ اسلامی در جنگ ترکیبی با صهیونیسم جهانی است... صحنه کاملاً روشن است. اگر نگران ایران و اسلام در این جنگ سرنوشت‌ساز هستید: یا در عرصه امنیتی و نظامی فعال شوید، یا برای معیشت و سفره مردم کاری بکنید، یا به فکر ذهن و دل و جان مردم ایران باشید، یا با توسعه‌دهندگان فساد و فحشا مبارزه کنید. هیچ مسیر دیگری برای خدمت به ایران اسلامی در این شرایط وجود ندارد. والسلام.»