کسب مدال برنز بازیهای آسیایی 2026 توسط تیم ملی بسکتبال
تیم ملی بسکتبال با غلبه بر چین و کسب مدال برنز به کار خود در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ پایان داد؛ این اولین مدال کاروان ایران در این دوره بازیها است.
رقابتهای بسکتبال در بیستمین دوره بازیهای آسیایی دیروز (یکشنبه ۲۹ شهریور) با برگزاری دیدار مرحله ردهبندی پیگیری شد.
در این مرحله از مسابقات، تیم ملی بسکتبال ایران در ورزشگاه بینالمللی آیچی به مصاف چین رفت و برابر این تیم با نتیجه ٧٩ بر ٧٠ به برتری دست یافت.
نیمه نخست این بازی با برتری ٣١ بر ٢٩ چین تمام شد. نتیجه کامل دیدار تیمهای ملی بسکتبال ایران و چین به این شرح است:
* ایران ٧٩ .................................................... چین ٧٠
(١٢-١٧)، (١٤- ١٧)، (٢٦- ١٥)، (٢٤ -٢٤)
بدین ترتیب تیم ملی بسکتبال ایران با برتری برابر چین، صاحب مدال برنز بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ شد و اولین مدال کاروان ایران در این دوره بازیها را به نام خود
ثبت کرد.
این تیم در دوره پیشین بازیهای آسیایی صاحب جایگاه پنجم شده بود اما پیش از آن و در ادوار مختلف بازیهای آسیایی موفق به کسب ۲ مدال نقره و ۳ مدال برنز شده
بود.
تیم ملی بسکتبال در حالی وارد مرحله ردهبندی بازیهای آسیایی شد که پیش از آن صاحب ۳ برد و ۲ باخت شده
بود.
نتیجه دیدارهای تیم ملی بسکتبال در این دوره بازیها به این شرح است:
مرحله گروهی
* ایران ۵۳................................................................. قطر ۵۹
* ایران ۷۲...................................................... چین تایپه ۶۹
* ایران ۸۱................................................................ اردن ۶۸
مرحله یک چهارم
* ایران ۷۹............................................................ بحرین ۷۴
مرحله نیمه نهائی
* ایران ۵۱.................................................... کره جنوبی ۷۷
مرحله ردهبندی
* ایران ٧٩............................................................... چین ٧٠