نیمه مهر ماه زمان برگزاری هفته دوم لیگ برتر کشتی

این‌طور که پیداست بعد از برگزاری هفته اول لیگ برتر آزاد و فرنگی پیش از اعزام تیم‌های ملی ایران به بازی‌های آسیایی، هفته دوم نیز روز‌های ۱۶ و ۱۷ مهر ماه به انجام خواهد رسید.

با تغییر ایجاد شده در هفته اول لیگ، سه مسابقه روز پنجشنبه هفته جاری و تنها یک مسابقه روز جمعه به انجام خواهد رسید.

پیش از این قرار بود مصاف دو تیم بانک شهر - مقاومت البرز روز جمعه برگزار شود که به درخواست بانک شهرِ میزبان، این مسابقه به پنجشنبه موکول شد.

به این ترتیب رویارویی تیم‌های استقلال-نام‌آوران در گروه A، بانک شهر- مقاومت البرز در گروه B لیگ برتر آزاد و نفت و گاز- رعد در گروه B لیگ برتر فرنگی روز دوم شهریور و مسابقه استقلال قم- دانشگاه آزاد ایذه در گروه A لیگ برتر فرنگی روز سوم شهریور برگزار

خواهد شد.

بعد از آن، باتوجه به اعزام تیم‌های ملی کشتی ایران به ناگویا، مسابقات تعطیل خواهد شد. پیکار‌های کشتی بازی‌های آسیایی ۸ تا ۱۱ مهر ماه در کشور ژاپن برگزار می‌شود و بعد از آن، روز‌های ۱۶ و ۱۷ مهر ماه قرار است هفته دوم لیگ برتر آزاد و فرنگی به انجام رسد.

سازمان لیگ کشتی بنا دارد که پرونده دور رفت لیگ برتر آزاد و فرنگی قبل از مسابقات قهرمانی ۲۰۲۶ جهان بسته شود تا با پایان این رقابت‌ها (۲ تا ۱۰ آبان در آستانه قزاقستان)؛ دور برگشت لیگ برتر استارت بخورد.

برنامه هفته اول لیگ برتر آزاد

گروه A؛ روز پنجشنبه دوم شهریور به میزبانی اراک

* استقلال اراک........................................نام‌آوران پاس ساری

گروه B؛ روز پنجشنبه دوم شهریور به میزبانی تنکابن

* بانک شهر........................................................... مقاومت البرز

برنامه هفته اول لیگ برتر فرنگی

گروه A؛ جمعه سوم مهر به میزبانی قم

* استقلال قم................................................. دانشگاه آزاد ایذه

گروه B؛ پنجشنبه دوم مهر به میزبانی شیراز

* نفت و گاز زاگرس جنوبی................................. رعد کاشان