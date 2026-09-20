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کد خبر: ۳۳۸۴۱۸
تاریخ انتشار : ۲۹ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۲۱
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تشریح آخرین شرایط ژیمناست‌ها توسط سرمربی تیم ملی

سرمربی تیم ملی ژیمناستیک با تشریح آخرین شرایط ملی‌پوشان در ناگویا گفت: ژیمناست‌ها پس از سازگاری با شرایط جدید، آماده آغاز رقابت‌های بازی‌های آسیایی هستند.
رضا خیرخواه درباره شرایط ملی‌پوشان در آستانه آغاز مسابقات بازی‌های آسیایی ناگویا اظهار داشت: از روزی که وارد ژاپن شدیم، تلاش کردیم شرایطی را فراهم کنیم تا بدن بچه‌ها به تغییر ساعت و شرایط زمانی جدید عادت کند. 
با توجه به اختلاف ساعت ناگویا با تهران، سازگاری با شرایط جدید کمی زمان‌بر بود، اما رفته‌رفته شرایط بهتر شد و امیدوارم تا دوشنبه که مسابقات بچه‌ها آغاز می‌شود، شرایط کاملاً مناسب شود و بتوانند بهترین عملکرد خود را به نمایش بگذارند.سرمربی تیم ملی ژیمناستیک هنری ادامه داد: خوشبختانه همه بچه‌ها سالم هستند و شرایط خوبی دارند. امروز صبح نیز تمرین داشتیم که تمرین خوبی بود و امیدواریم ملی‌پوشان بتوانند در مسابقات نتایج قابل قبولی کسب کنند و مثل همیشه باعث شادی دل مردم شوند.
خیرخواه با اشاره به سابقه موفقیت‌های ژیمناستیک هنری ایران گفت: تیم ملی ژیمناستیک هنری در سال‌های گذشته ثابت کرده که می‌تواند به بالاترین افتخارات برسد؛ از کسب سهمیه المپیک گرفته تا صعود به فینال المپیک و کسب مدال در مسابقات قهرمانی آسیا. این موضوع نشان می‌دهد که ژیمناستیک هنری در چند سال گذشته توانسته برای ورزش ایران افتخارآفرین باشد. امیدوارم این روند در بازی‌های آسیایی ناگویا نیز ادامه پیدا کند و بچه‌ها با ارائه بهترین عملکرد خود، نتیجه‌ای درخور نام ژیمناستیک و ورزش ایران کسب کنند.

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