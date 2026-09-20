دستیاران جدید قلعه‌نویی در راه تیم ملی

بعد از جدایی برخی مربیان، کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران به‌زودی تکمیل خواهد شد.

اردوی آماده‌سازی تیم ملی فوتبال ایران برای برگزاری دو دیدار دوستانه با روسیه و ازبکستان در حالی در کمپ تیم‌های ملی برگزار می‌شود که بعد از جدایی برخی مربیان نظیر آندرانیک تیموریان و علی‌اصغر قربانعلی‌پور(مربی بدنساز)، تمرینات این تیم زیر نظر امیر قلعه‌نویی و رحمان رضایی پیگیری می‌شود.

هر چند برخی خبرها از جدایی سعید الهویی، دستیار اول قلعه‌نویی حکایت دارد اما پیگیری‌ها نشان می‌دهد الهویی به دلیل بیماری چند روزی در تمرینات حضور نداشت و از امروز (دوشنبه) قرار است در تمرینات تیم ملی شرکت کند.

در همین حال قرار است کادر فنی تیم ملی با مربیان جدید تکمیل شود. گزینه‌های جانشینی مربیان جدا شده تیم ملی از سوی امیر قلعه‌نویی در اختیار فدراسیون فوتبال قرار گرفته و به زودی کادر فنی تیم ملی تکمیل می‌شود.

آزمون به ایران برگشت

بازیکن ایرانی شباب الاهلی ظهر دیروز وارد تهران شد.

بازی‌های باشگاهی فوتبال امارات به دلیل رسیدن فیفادی موقتا تعطیل شد که این اتفاق فرصتی به وجود آورد تا سردار آزمون، مهاجم ایرانی شباب الاهلی تصمیم به بازگشت به تهران بگیرد و دیداری با خانواده و دوستانش داشته باشد.

سردار آزمون که به‌خاطر حضور در تمرینات و مسابقات باشگاهی مدت زیادی از کشورش دور بود، شنبه شب گذشته دور از فهرست شباب الاهلی در بازی جام بانک اسلامی ابوظبی مقابل حتی قرار داشت و استراحت کرد، با توجه به تعطیلی رقابت‌های تیمش تصمیم گرفت به ایران برگردد.

ستاره ایرانی شباب الاهلی که فصل 27-2026 را با درخشش در یک نیمه مقابل خورفکان آغاز کرد و یک گل به ثمر رساند و یک پاس گل داد، پس از چهار بازی حضور متوالی در ترکیب شوالیه‌های دبی در رقابت‌های لیگ ادنوک و لیگ نخبگان آسیا، شنبه شب در بازی کم‌اهمیت تیمش استراحت کرد و دیروز به تهران آمد تا در فیفادی، در ایران حضور داشته باشد و پس از آن دوباره به امارات و تمرینات آماده‌سازی شباب الاهلی برگردد.

رونمایی نساجی از سرمربی جدیدش

باشگاه نساجی مازندران پس از قطع همکاری با سید مجتبی حسینی، به طور رسمی از سعید دقیقی به عنوان سرمربی جدید خود رونمایی کرد.

​پس از جدایی غیرمنتظره حسینی از نیمکت نساجی، مسئولان این باشگاه جلساتی را برای انتخاب جانشین وی برگزار کردند و در نهایت به سعید دقیقی، سرمربی فصل گذشته پیکان رسیدند.

پس از انجام مذاکرات اولیه، صبح دیروز جلسه‌ای تعیین‌کننده میان سعید دقیقی و رضا حدادیان مالک باشگاه، مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره نساجی برگزار شد که خروجی آن، توافق کامل دو طرف و امضای قرارداد رسمی بود.

​دقیقی در حالی پس از گذشت هفت هفته از رقابت‌های لیگ برتر دوباره به روی نیمکت بازمی‌گردد که در ابتدای فصل شرایط متفاوتی را تجربه کرده بود. او با وجود داشتن قرارداد با باشگاه پیکان، به دلیل اختلاف با مدیران این باشگاه قید مبلغ قابل توجهی از قراردادش را زد و تصمیم به جدایی گرفت.

غیبت لژیونرهای سرخابی در تیم ملی ازبکستان

فهرست تیم ملی ازبکستان برای دیدار با ایران اعلام شد.

فابیو کاناوارو فهرست جدید تیم ملی ازبکستان برای فیفادی را اعلام کرده و در آن، نام چهار ستاره شاغل در لیگ ایران یعنی رستم آشورماتوف و جلال‌الدین ماشاریپوف (استقلال) و ایگور سرگیف و اوستون اورونوف (پرسپولیس) دیده نمی‌شود. تنها بازیکن لیگ ایران در این لیست عادل‌جان خامروبکوف از تراکتور است. ازبکستان در این فیفادی به ترتیب با ایران، سوریه و کره‌جنوبی بازی خواهد کرد.