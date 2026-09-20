فوتبال ایران از دیوار چین رد نشد امیدها همچنان صدرنشین باقی ماندند

سرویس ورزشی-

مصاف تیم‌های فوتبال امید ایران و چین در دومین بازی مرحله گروهی بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ برنده‌ای نداشت و دو تیم به نتیجه تساوی دست یافتند.

تیم‌های فوتبال امید ایران و چین در دومین بازی خود از مرحله گروهی بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶- ناگویا صبح دیروز یکشنبه ۲۹ شهریور در ورزشگاه ویو کاریا با قضاوت فیرداوس نورسافاروف ازبکستانی از ساعت ۰۸:۳۰ به وقت تهران به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه تساوی بدون گل تمام شد تا هر دو تیم در جدول گروه B چهار امتیازی شوند و ایران به دلیل تفاضل گل بهتر در صدر جدول قرار دارد.

ایران در این بازی با ترکیب محمد خلیفه، دانیال ایری، امین حزباوی، فرزین معامله‌گری، ابوالفضل کوهی، امیرمحمد رزاقی‌نیا (۸۶- قاسم لطیفی)، اسماعیل قلی‌زاده (۶۲- سعید سحرخیزان)، عباس کهریزی (۴۰- یوسف مزرعه)، مبین دهقان، امیرحسین حسین‌زاده (۸۶- مسعود محبی) و پوریا شهرآبادی (کارت زرد) (۶۲- کسری طاهری) به میدان رفت.

در نیمه نخست دو تیم چند حمله روی دروازه یکدیگر داشتند اما توپی از خط دروازه‌ها عبور نکرد. بازیکنان تیم امید ایران که برای کسب پیروزی و سه امتیاز این دیدار تلاش می‌کردند، نیمه دوم را هجومی آغاز کردند و خیلی زود برای رسیدن به گل فشار روی دروازه چین را افزایش دادند. در دقیقه ۴۷، فرزین معامله‌گری از پشت محوطه جریمه چین اقدام به شوتزنی کرد، اما ضربه او دقت لازم را نداشت و از کنار دروازه حریف به بیرون رفت.

در دقیقه ۶۶، ایران بار دیگر تا آستانه گلزنی پیش رفت؛ پس از به دست آمدن یک ضربه کرنر، فرزین معامله‌گری توپ را ارسال کرد و در ادامه دانیال ایری اقدام به شوتزنی کرد، اما ضربه این بازیکن توسط مدافعان چین بلوکه شد. در ادامه و در حالی که بازیکنان ایران برای رسیدن به گل تلاش می‌کردند، در دقیقه ۶۷ امیرمحمد رزاقی‌نیا مرتکب خطا شد و داور به نفع چین اعلام خطا کرد. تلاش دو تیم در نیمه دوم هم به جایی نرسید و دو تیم در پایان به تساوی صفر- صفر رضایت دادند. در دیگر دیدار این گروه تلاش تیم های کره شمالی و امارات با تساوی بدون گل به پایان رسید. ایران در سومین دیدار خود در مرحله گروهی ساعت 9 صبح چهارشنبه اول مهر به مصاف کره شمالی خواهد رفت.

انتقاد عبدی از سبک بازی و خشونت بازیکنان چین

حسین عبدی سرمربی تیم امید در نشست خبری پس از دیدار تیم‌های فوتبال امید ایران و چین که با تساوی بدون گل به پایان رسید، گفت: بازی را خوب شروع کردیم و تمام تلاش خود را به کار گرفتیم که به گل برسیم اما گویا فلسفه فوتبال چین عوض شده و کاملا در دفاع با چند لایه بازی می‌کرده و جز دو شوت راه دور، موقعیت دیگری نداشتند. چین علاقه داشت مقابل ما به تساوی برسد و به آن‌ها تبریک می‌گویم که با ما مساوی کردند اما تیم‌هایی می‌توانند در تورنمنت بمانند که موفق‌تر عمل کنند.

وی با اشاره به اینکه همچنان برخی بازیکنانی که به تیم ملی دیر رسیدند، هنوز به شرایط تطبیق‌پذیری بدنی نرسیده‌اند، عنوان کرد: از قبل این موضوع را می‌دانستیم و به برخی بازیکنان در نیمه اول و به برخی در نیمه دوم بازی دادیم. بازیکنان خوب عمل کردند و تیم چین در دفاع خوب بود. موقعیت‌های خوبی برای گلزنی داشتیم اما با توجه به تراکم دفاعی چین به گل نرسیدیم. آن‌ها خشن بازی کردند و برخی مواقع داور خطا نمی‌گرفت. سرمربی تیم فوتبال امید ایران با تاکید بر اینکه بازی خیلی خوبی را مخصوصا از طرف ایران شاهد بودیم، اظهار داشت: فکر می‌کنم بازی به بازی بهتر می‌شویم و امیدواریم بتوانیم در ادامه مسیر به آنچه می‌خواهیم دست

پیدا کنیم.

عبدی در مورد اینکه موقعیت‌های زیادی داشتیم که به گل تبدیل نشد، گفت: زدن گل مشکل تمام تیم‌هاست و روی این موضوع کار می‌کنیم‌. شهرآبادی مشکلی داشت که باید حل می‌شد و اول بازی‌ می‌کرد تا تعویض دیگرمان نسوزد. برخی بازیکنان تیم هم مثل سعید سحرخیزان و حسین‌زاده دیر به ما اضافه شدند اما با این وجود می‌توانستیم به گل برسیم. چین کاملا به دفاع رفته و بازی را به دست تقدیر سپرده بود. در اواخر بازی می‌توانستیم به گل برسیم اما موقعیت‌مان تبدیل به گل نشد.

وی با بیان اینکه بازیکنان کار خود را به درستی انجام دادند و فکر می‌کنم همه چیز به بهترین شکل پیش رفت، گفت: کره‌شمالی همانند چین تیم قوی است. در این گروه همه تیم‌ها شانس صعود دارند و الان شرایط تا حدودی پیچیده‌تر می‌شود و امیدواریم در این چند روز به شرایط ایده‌آل خود برسیم. عبدی در مورد شرایط خوب خلیفه درون دروازه ایران، خاطرنشان کرد: دروازه‌بان‌های خوبی داریم و وظیفه خلیفه نیز این است که دروازه‌ تیم ملی را بسته نگه دارد و اگر به همین منوال ادامه دهد یکی از آینده‌داران فوتبال ایران است.