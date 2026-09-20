شهید مدافع وطن اصغر نعیمی، یکم مرداد سال ۱۳۷۱ در روستای قپچاق، شهرستان میاندوآب، دیده به جهان گشود. روحیه‌ای مذهبی و خداجو داشت. به نماز، مسجد و مجالس مذهبی ‌اهمیت زیادی می‌داد و با فضای معنوی و ارزش‌های دینی انس گرفته بود. به مهربانی، ادب، فروتنی و سربه‌زیری شناخته می‌شد. با پدر و مادر خود بسیار مهربان بود و احترام ویژه‌ای برای آنان قائل بود. کمک به فقرا و افراد نیازمند نیز از دیگر ویژگی‌های اخلاقی او است. تا جایی که در توان داشت، دست نیازمندان را می‌گرفت و بدون چشمداشت به دیگران یاری می‌رساند. سال ۱۳۹۰ به نیروی انتظامی پیوست و مسیر خدمت به مردم را آغاز کرد. پس از پایان دوره آموزشی در دانشکده افسری، در مناطق مختلف کشور از جمله پیرانشهر، هشترود و شهر سردشت آذربایجان غربی خدمت کرد. سال ۱۴۰۳ به مهاباد منتقل شد و تا زمان شهادت در این شهر به انجام مأموریت پرداخت. در کنار مسیر خدمت، زندگی مشترک خود را نیز در ۲۸ آذر سال ۱۴۰۲ با ایمان و مسئولیت آغاز کرد. در زندگی خانوادگی، فردی مهربان، باگذشت و دلسوز بود و همواره برای آرامش و سربلندی خانواده تلاش می‌کرد. انسانی مؤمن، متواضع و خانواده‌دوست بود که در برخورد با مردم، احترام و محبت را پیشه می‌کرد. در برابر مشکلات صبور بود و تلاش می‌کرد وظیفه‌ای را که برعهده‌اش گذاشته شده، به بهترین نحو ممکن انجام دهد. روز جمعه پانزدهم اسفند سال ۱۴۰۴ در تجاوز دشمن آمریکایی، در ماه مبارک رمضان با زبان روزه به شهادت رسید و پیکر پاکش کنار عمویش شهید الله‌وردی نعیمی در گلزار شهدای روستای قپچاق آرام گرفت.