پیروزی جبهه مقاومت بر آمریکا، پایان عمر سیاسی برخی را رقم می‌زند.

آنان که در بزنگاه‌های حساس و در لحظه‌های غلبه ایران اسلامی بر هژمونی استبدادی و استعماری آمریکا، صدای واویلتایشان بلند می‌شود، نگران آینده ایران و وضعیت معیشت مردم نیستند؛ آنان از آینده تاریک و تباه خویش پس از شکست آمریکا می‌ترسند.

روز پس از پیروزی در این نبرد، برای کسانی که امروز دایه مهربان‌تر از مادر شده‌اند و هر زمان احساس کنند کار آمریکا و متحدانش وخیم است،به صدا درمی‌آیند، چند اتفاق رخ می‌دهد.

نخستین اتفاق، غروب ستاره این افراد در سپهر سیاسی ایران است؛ چراکه دیگر دشمن قدر قدرتی وجود ندارد که آنان با ترساندن مردم از جنگ و وعده دانستن زبان دنیا، افکار عمومی و آراء مردم را منحرف کرده، یا بازی گرفتن عروسک‌های خیمه‌شب‌بازی خویش را وسیله ادامه حیات سیاسی نیمه‌جان خود قرار دهند.

دومین اتفاق، پس از غلبه جبهه مقاومت بر هژمونی آمریکا و به طور کلی غرب، آغاز فصل حساب‌وکتاب پرونده این افراد است.

آن روز، با توجه به سیاهی پرونده‌شان که همیشه در سایه

مصلحت‌‌اندیشی و نبود فضای اجتماعی، خاک می‌خورد، رو می‌شود و به آن رسیدگی خواهد شد.

پس بی‌راه نیست که این افراد با هر حربه، ترفند و فریبی نگذارند پیروزی قطعی جبهه مقاومت به سرانجام برسد؛ تا بتوانند در حد امکان، خود را در سپهر سیاسی کشور حفظ کنند و هم به طرق مختلف از دادگاه افکار عمومی و تخلفات گذشته خویش بگریزند.

حسین فتح آبادی- کارشناس رسانه