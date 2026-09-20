جهش 258 درصدی هزینه انتقال نفت به چین
هزینه انتقال یک محموله دو میلیون بشکهای نفت از غرب آفریقا به چین با جهشی ۲۵۸ درصدی در دو ماه، به رکورد کمسابقه ۴۷ میلیون دلار رسیده است.
به گزارش خبرگزاری فارس؛ هزینه حمل محمولههای بزرگ نفت خام در بازار فیزیکی با جهشی شدید مواجه شده است. بهطوریکه هزینه انتقال یک محموله دو میلیون بشکهای نفت از غرب آفریقا به چین در ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۶ (روز جمعه) به 23 و نیم دلار به ازای هر بشکه رسیده است.
براساس دادههای منتشرشده توسط رسانه تحلیل بازار «کوبسی لتر»، هزینه حمل همین محموله در ماه ژوئیه (تیرماه) حدود شش و نیم دلار به ازای هر بشکه بود. بنابراین طی حدود دو ماه، هزینه حمل ۲۵۸ درصد افزایش یافته است. به بیان دیگر، هزینه حمل یک محموله دو میلیون بشکهای از حدود ۱۳ میلیون دلار در ژوئیه به حدود 48 میلیون دلار در ۱۸ سپتامبر رسیده است.
این رقم در حالی ثبت شده که میانگین هزینه حمل برای سال ۲۰۲۶ حدود هفت و سه دهم دلار به ازای هر بشکه بوده است. همچنین کمترین سطح ثبتشده در این نمودار دو و نیم دلار در هر بشکه در ابتدای ماه مه (اردیبهشت) بوده است. بنابراین نرخ فعلی بیش از ۹ برابر حداقل قیمت سال و حدود سه و دو دهم برابر میانگین سالانه است.
افزایش شدید هزینه حمل با تشدید ریسکهای ژئوپلیتیکی و اختلال در مسیرهای اصلی انتقال نفت همزمان شده است.
رویترز هم گزارش داده که نرخ حمل نفتکشهای غولپیکر VLCC در هفتههای اخیر به رکوردهای جدیدی رسیده و افزایش تقاضا برای مسیرهای طولانیتر، بهویژه انتقال نفت از حوزه آتلانتیک به آسیا، فشار قابلتوجهی بر بازار نفتکشها وارد کرده است.
افزایش کرایه نفتکش به این معناست که حتی در صورت ثابت ماندن قیمت خود نفت در مبدا، هزینه نفت تحویلی به پالایشگاههای آسیایی افزایش مییابد.
این مسئله میتواند اقتصاد جریانهای تجارت نفت را نیز تغییر دهد. یعنی خریداران آسیایی ممکن است در مقایسه میان منابع مختلف، علاوهبر قیمت نفت خام، هزینه و ریسک حمل را نیز با وزن بیشتری در تصمیمگیری خود لحاظ کنند.