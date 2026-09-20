سال زراعی جدید آغاز شد؛ گندمکاران در انتظار مطالبات و کود
رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: گندمکاران در حالی وارد سال زراعی جدید شدند که بخشی از مطالبات سال گذشته خود را دریافت نکرده و در تامین کود با محدودیتهایی مواجه هستند.
عطاءالله هاشمی؛ رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران در گفتوگو با ایسنا، درباره آخرین وضعیت خرید تضمینی گندم اظهار کرد: تا امروز حدود هشت میلیون و ۴۸۰ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده که ارزش آن نزدیک به ۴۱۶ هزار میلیارد تومان است.
او افزود: با ۵۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی که اخیرا برای پرداخت مطالبات کارسازی شد؛ مجموع پرداختی به کشاورزان به حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. بنابراین از مجموع ۴۱۶ هزار میلیارد تومان بهای گندم خریداریشده، حدود ۱۴۶ هزار میلیارد تومان باقی مانده است. به این ترتیب حدود ۶۵ درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شده و همچنان حدود ۳۵ درصد از مطالبات آنها واریز نشده است.
نارضایتی از
تاخیر پرداخت مطالبات
رئیس بنیاد ملی گندمکاران در پاسخ به این پرسش که آیا وضعیت فعلی پرداخت مطالبات برای ایجاد انگیزه در کشاورزان به منظور ادامه کشت گندم رضایتبخش است؟ گفت: نمیتوان گفت از این شرایط رضایت داریم؛ زیرا رضایت زمانی حاصل میشود که دولت پس از تحویل گرفتن گندم، مطابق قانون، حداکثر ظرف یک هفته پول کشاورز را پرداخت کند.
هاشمی با بیان اینکه پرداختهای اخیر گامی رو به جلو بوده است، افزود: برای این هفته نیز وعده پرداخت حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر داده شده است. مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران، سازمان برنامه و بودجه و سازمان هدفمندسازی یارانهها در این زمینه قولهایی دادهاند و امیدواریم این وعدهها عملیاتی شود.
نگرانی از کمبود
کودهای فسفاته و پتاسه
رئیس بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به آغاز فصل کشت در برخی مناطق کشور گفت: کشاورزان در استانهای شمالغربی حدود ۱۰ روز است که کشت خود را آغاز کردهاند و این در حالی است که تعدادی از آنها هنوز پول گندم تحویلی خود را بهطور کامل دریافت نکردهاند.
هاشمی با بیان اینکه قیمت کود نیز برای کشاورزان بالاست، گفت: در تأمین برخی کودهای مورد نیاز، بهویژه فسفاته و پتاسه که بخشی از مواد اولیه آنها منشأ وارداتی دارد؛ با مشکل و کمبود مواجه هستیم و در حال حاضر این کودها به اندازه کافی در دسترس نیست. یکی از نگرانیهای اصلی ما این است که کشت گندم بدون استفاده کافی از کودهای فسفاته و پتاسه انجام شود، زیرا این موضوع میتواند اثر منفی بر عملکرد مزارع داشته باشد.
او درباره پیشبینیهای هواشناسی مبنی بر احتمال افزایش بارندگیها و تأثیر آن بر کشت گندم، بهویژه مزارع دیم، اظهار کرد: همه ما از چنین پیشبینیهایی خوشحالیم و امیدواریم این پیشبینیها با لطف خدا محقق شود. تحقق بارشهای مناسب به نفع بخش کشاورزی و بهویژه تولید گندم خواهد بود. اطلاعرسانیهایی نیز در این زمینه انجام شده و کشاورزان، بهخصوص گندمکاران مناطق دیم، نسبت به شرایط پیش رو امیدوار هستند.
ضرورت تسریع
در قیمتگذاری محصولات
همچنین علی قلی ایمانی؛ مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران در گفتوگو با ایرنا اظهار داشت: ضروری است جلسه شورای قیمتگذاری محصولات کشاورزی به سرعت تشکیل شود تا کشاورزان بتوانند با اطلاع از نرخ خرید نسبت به انتخاب محصول مورد نظر خود (گندم، کلزا، سیب زمینی یا سایر محصولات) تصمیم گیری کنند.
او افزود: به نظر میرسد با توجه به شرایط موجود بخشی از اراضی آبی به سمت کشت محصولاتی چون کلزا که از نظر زنجیره پرداخت شرایط مطلوب تری دارند تمایل پیدا کردهاند.
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران با تاکید بر تامین نهادههای مورد نیاز بخش کشاورزی بهویژه کودهای فسفات و پتاسه، خواستار پرداخت مطالبات گندمکاران شد و ضرورت تامین به موقع سوخت مورد نیاز بخش کشاورزی در سال زراعی جدید را یادآور شد.