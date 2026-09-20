رشد اقتصادی کشور در بهار 1405 منفی شد

مرکز آمار از رشد منفی 10 و یک دهم درصدی اقتصاد با نفت و منفی چهار و شش دهم درصدی بدون نفت در بهار 1405 خبر داد.

به گزارش مرکز آمار ایران، بر اساس آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی این مرکز، محصول ناخالص داخلی (GDP) به قیمت ثابت سال 1400 در سه ماهه اول سال 1405 به رقم 21 هزار و 795 هزار میلیارد ریال با نفت و 17 هزار و 226 هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است.

در حالی که رقم مذکور در سه ماهه اول سال قبل با نفت

24 هزار و 255 هزار میلیارد ریال و بدون نفت 18 هزار و 49 هزار میلیارد ریال بوده که نشان از رشد منفی 10 و یک‌دهم درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و منفی چهار و شش دهم درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت نسبت به سه ماهه اول سال 1404 دارد.

نتایج مذکور حاکی از آن است که در سه ماهه اول سال 1405 رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی رشد دو و سه دهم درصد، گروه صنایع و معادن منفی 14 و هفت دهم درصد و گروه خدمات هم منفی چهار و هشت دهم درصد نسبت به سه ماهه اول سال 1404، داشته‌اند.