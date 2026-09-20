غلامعلی حداد عادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، در جریان برگزاری رویداد ملی «شهریار، شاعر مردم ایران» که به میزبانی حوزه هنری آذربایجان شرقی در تبریز برگزار شد، با اشاره به جایگاه تاریخی آذربایجان در تحولات فرهنگی ایران، از برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی بنیاد زبان و ادبیات ترکی در این شهر خبر داد.

وی با اشاره به نقش تبریز و آذربایجان در پیشرفت زبان فارسی و فرهنگ ایرانی، سیدمحمدحسین شهریار را از چهره‌های معاصر این جریان تاریخی دانست و اظهار کرد: شهریار میراث‌دار پیشروان این جریان در روزگار معاصر است. حداد عادل همچنین با اشاره به توجه رهبر شهید به آذربایجان و زبان و ادبیات ترکی، خاطراتی از خوانش و تفسیر منظومه «حیدربابایه سلام» بیان کرد و بر نقش آذربایجانی‌ها در قوام و تقویت فرهنگ ایران تأکید کرد. رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی با تأکید بر ضرورت حمایت و تقویت زبان و ادبیات ترکی، از تدابیر فرهنگستان و شورای عالی انقلاب فرهنگی برای راه‌اندازی این بنیاد در آینده نزدیک خبر داد. رویداد ملی «شهریار، شاعر مردم ایران» هم‌زمان با ۲۷ شهریور، روز ملی شعر و ادب فارسی و بزرگداشت استاد شهریار، به میزبانی حوزه هنری آذربایجان شرقی در تبریز برگزار شد.