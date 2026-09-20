بهزودی یک فیلم سینمایی درباره جنگهای تحمیلی دوم و سوم ساخته میشود
رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس در زمینه تولید آثار و فیلم و سریال در رابطه با جنگهای تحمیلی ۱۲روزه و جنگ رمضان، خبر داد: درصدد هستیم تجهیزات و سلاحهایی که آمریکاییها در عملیات شکستخورده در دشت مهیار اصفهان از خود برجا گذاشتهاند را بهزودی در باغموزه دفاع مقدس در معرض نمایش عموم مردم قرار دهیم.
به گزارش خبرنگار کیهان، سردار بهمن کارگر، رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس، در نشست خبری با اعلام برنامههای هفته دفاع مقدس گفت: امسال هزار و ۱۹۴ برنامه مختلف در سراسر کشور برگزار میشود که از این تعداد ۲۷۷ برنامه مربوط به نیروهای لشکری است و ۹۱۷ برنامه را هم سایر نهادها و سازمانها برگزار خواهند کرد.
وی افزود: هفته دفاع مقدس امسال از ۳۱ شهریور با تجلیل از پیشکسوتان و یادگاران هشت سال دفاع مقدس شروع میشود و در طی روزهای هفته دفاع مقدس که هرکدام تحت عناوینی نامگذاری شده است، به گرامیداشت این هفته خواهیم پرداخت که بهترتیب شامل رویداد اقتدار ملی، تقدیر از جوانان و پیشگامان عرصه علم و تکنولوژی، تجلیل از خانوادههای شهدا، جانبازان، ایثارگران، آزادگان، گرامیداشت دفاع همهجانبه مردمی، تجلیل از اصناف، بازاریان، پشتیبانی مردمی، تجلیل از مدافعان امنیت، تجلیل از بسیجیان جانبرکف، جهادگران، عشایر و روستاییان، توجه به ولایتمداری، دشمنشناسی، استکبارستیزی و تجلیل از سرداران شهید و همچنین دیدار با خانوادههای شهدا، برگزاری یادوارهها، نشستهای خاطرهگویی، اجرای برنامههای مفرح، مسابقه و آیینهای مختلف شعرخوانی و اجرای سرود در مساجد و مکانهای مذهبی، مدارس، دانشگاهها و... خواهد بود که همزمان با تهران، این برنامهها در سراسر کشور هم برگزار میشود.
رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس در بخش دیگری از صحبتهایش با گلایه از برخی از نهادهای فرهنگی و هنری کشور درخصوص تولید آثار نمایشی در رابطه با جنگ تحمیلی ۱۲روزه و جنگ رمضان و همچنین اتفاقات مختلف جنگ گفت: امروز دشمنان ما در این زمینه بهسرعت به دنبال تولید آثار سینمایی و مستند از وقایع جنگهای اخیر هستند و تلاش دارند با وارونه جلوه دادن آن، تأثیر روانی رسانهای بر روی مردم جهان داشته باشند و ما متأسفانه در این مورد کمکار کردیم و البته صداوسیما مجموعهها و مستندهایی را ساخت و پخش کرد، ولی کافی نیست، بایستی با تلاش بیشتر برای تولید آثار بیشتر در زمینه جنگ تحمیلی ۱۲روزه و جنگ رمضان و نیز نبرد هرمز، گامهای بلندتر و بیشتری برداشته شود.
وی در همین ارتباط تأکید کرد: هرکسی که بخواهد در حوزه مقاومت مردم ایران از دفاع مقدس هشتساله تا دفاع مقدس دوم و سوم فیلم بسازد و اثری تولید کند، بنیاد تمامقد در خدمت است و تمامی امکانات و تجهیزات لازم برای این امر را بهطور رایگان در اختیارشان قرار خواهد داد.
سردار کارگر همچنین گفت: ما به دنبال این هستیم که یک فیلم سینمایی در رابطه با جنگهای اخیر تولید کنیم و در حال حاضر مقدمات کار فراهم شده و انشاءالله بهزودی کار آن آغاز میشود. درخصوص ماجراهای ناو دنا هم قرار است که یک فیلم تهیه شود و نیز در مورد فاجعه و جنایت آمریکا در مدرسه شجره طیبه هم انشاءالله قرار هست که چندین فیلم ساخته شود.