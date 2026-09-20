مردم مبعوثشده نماینده 90 میلیون ایرانی هستند
سرویس سیاسی-
نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: جانفدایان و مردم مبعوثشده به نمایندگی از ۹۰ میلیون ایرانی، هر شب این حضور را رقم میزنند.
حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با کیهان درباره جریان غربگرایی که به مدافعان کشور تهمت و توهین میزند و آنان را تخریب میکند، اظهار داشت: نخست اینکه امروز کشور در وضعیت جنگی قرار دارد و به اعتقاد من باید قوانین، چارچوبها و ضوابط زمان جنگ در کشور ساری و جاری باشد، که متأسفانه اینگونه نیست. از سوی دیگر، در همه جنگها ستون پنجم کار خود را میکند و اینگونه اظهارنظرها به نوعی ایجاد رخنه در ستون نیروهای مدافع کشور است.
وی افزود: در کنار نیروهای مسلح، مردم حاضر در کف خیابان نیز از جمله مدافعان کشور هستند؛ همانها که بیش از ۲۰۰ شب است در دفاع از ایران، یکپارچگی و تمامیت ارضی، سربلندی ایران و اسلام و انقلاب اسلامی و ولایت جانفشانی میکنند و وقت میگذارند، بهویژه بانوان و دیگر اقشار. بنابراین برخی افراد (یوسف پزشکیان) چیزی جز سخن گفتن از زبان دشمن و در جهت منافع او نیست. نماینده مجلس خاطر نشان کرد: این افراد گاه آگاهانه و گاه ناآگاهانه مواضعی علیه مردم مبعوث شده میگیرند که امیدواریم دسته دوم باشند. البته این مسئله به یک نفر محدود نیست و برخی افراد دیگر نیز همین مشی را تکرار میکنند. این پرسش جدی مطرح است که چه دلیلی دارد فردی که خود مسئول است، خانواده و فرزندش که هیچ مسئولیتی ندارد، درباره مسائل کشور اظهارنظر کند؟ این نوعی دخالت در امور کشور است.
نمایندگان ۹۰ میلیون ایرانی
حاجی دلیگانی درباره مطالبات مردمی و وضعیت اقتصادی گفت: بیش از ۲۰۰ شب است که مردم در صحنه حضور دارند و این حضور در هیچ جغرافیا و بازه زمانی مشابه و نظیری ندارد، در حالی که وضعیت اقتصادی دشواری را نیز شاهد هستیم. بنده معتقدم این افراد چون مطالباتشان، مطالبات عموم ملت ایران است، در واقع نمایندگی همه ملت ایران را بر عهده دارند.
وی افزود: از جمله مطالبات آنان سربلندی ایران است؛ همان چیزی که همه ایرانیان خواهان آن هستند. مطالبه دیگرشان حفظ تمامیت ارضی کشور است؛ یعنی با حضورشان در صحنه، عملاً با تلاش اغتشاشگران و تجزیهطلبان برای عرض اندام، تجزیه ایران یا ایجاد درگیری مقابله میکنند و هر ایرانی غیرتمند نیز خواهان حفظ یکپارچگی و تمامیت ارضی کشور است. مطالبه سوم آنان، جاری شدن احکام اسلام است که این نیز از خواستههای عموم ملت ایران است. بنابراین این افراد به نمایندگی از ۹۰ میلیون جمعیت، هر شب این حضور را رقم میزنند.
دستاوردهای بینظیر حضور مردمی
نماینده مجلس خاطرنشان کرد: این حضور ثمرات بسیار ارزشمندی داشته که دستاوردهای آن تا سالها قابل نوشتن است و در تاریخ نمونهای برای آن وجود ندارد. این حرکت بستری با ظرفیت عظیم در میان مردم ایجاد کرد که بخشی از آن امروز پدیدار شده و بخشهای دیگر هنوز به مرحله ظهور و فعلیت نرسیده است.
وی تصریح کرد: برای نمونه، بحث انتقام و قصاص جنایتکاران از جمله مطالباتی بود که محقق شد و در کشور و جهان طنینانداز شد و دشمن را دچار هراس کرد. نکته مهم دیگر اینکه مردم این حضور را علیرغم همه مشکلات اقتصادی انجام میدهند؛ حتی کسانی که در این تجمعات حاضر میشوند، ممکن است وضعیت اقتصادی بهتری از برخی دیگر داشته باشند، اما چون اصل مهم یعنی شرافت، عزت، سربلندی، تمامیت ارضی کشور و اسلام برایشان اولویت دارد، در این مسیر ایستادهاند.
عدم حضور برخی مسئولان در میان مردم
حاجی دلیگانی تأکید کرد: در مقابل، برخی از افراد دولت نه تنها به استقبال این حرکت مردمی نمیروند، بلکه تاکنون بسیاری از آنان حاضر نشدهاند در میان این مردم حاضر شوند و با آنان گفتوگو کنند.
مطالبه ابلاغ قانون حجاب و تقویت خانواده
نماینده مجلس درباره مطالبات مردمی در تجمعات گفت: یکی از مطالبات مهمی که در این شبها در تجمعات مشاهده میکنم، ابلاغ قانون مصوب مجلس یازدهم درباره تقویت خانواده و حجاب توسط رئیسمجلس است. این موضوع را در جلسهای که در کنار مضجع شریف حضرت عبدالعظیم حسنی و در حضور همه نمایندگان برگزار شد، به آقای رئیس نیز گفتم که رضای خدا در امضای این قانون است و با امضا و ابلاغ آن، عاقبتبهخیری نصیب ایشان خواهد
شد.
ضرورت پناهگاههای عمومی
و مراکز فرماندهی زیرزمینی
وی افزود: مطالبه مهم دیگری که مردم دنبال آن هستند، این است که مسئولان کشور مکانهایی در زیرزمین یا زیر کوه برای اداره کشور در زمان جنگ تعبیه کنند تا در شرایط بحرانی با پراکندگی مسئولان مواجه نشویم. همچنین ضروری است شهرداریها اماکن عمومی را به عنوان پناهگاه برای مردم پیشبینی کنند. این نیز از مطالبات جدی مردم است.
درخواست برگزاری حضوری جلسات مجلس
نماینده مجلس خاطرنشان کرد: مردم میگویند مجلس درست است که برگزار میشود و در حدود سه ماه قوانین خوبی مانند مجازات جانیان بینالمللی را تصویب کرده و اکنون نیز طرح مقابله با نفوذ را در دستور دارد، اما در عین حال خواستار آن هستند که جلسات مجلس در مکانی برگزار شود که همه نمایندگان به صورت حضوری در کنار هم باشند.
مطالبه بازدارندگی دفاعی و تسلیحات هستهای
حاجی دلیگانی در پایان گفت: نکته آخر اینکه مردم از منظر بازدارندگی تأکید میکنند ایمان ملت ایران همواره در عرصههای مختلف، از جمله هفته دفاع مقدس که در پیش داریم، عامل پیروزی بوده است؛ در جنگ تحمیلی دوم و سوم نیز همینگونه بوده است. با این حال، مردم مطالبه میکنند که همانطور که در حوزه موشکی به توانمندی رسیدهایم، در حوزه هستهای نیز آخرین سلاحهای روز دنیا را در اختیار داشته باشیم.